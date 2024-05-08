Doğada yasak olan salep toplayan 10 kişiye yüksek ceza

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen doğada salep toplayan 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 lira ceza kesildi.

Nisan ve mayıs aylarında il dışından gelen kişilerin salep yumrusu topladığı ihbarları üzerine, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleriyle birlikte Pertek ve Mazgirt ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 10 kişinin salep topladığı tespit edildi. Biyolojik çeşitliliği tahrip eden bu eylem nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine muhalefetten her bir kişiye yüksek idari para cezası kesildi. Ayrıca, 46 kilogram salep yumrusu doğaya yeniden kazandırılmak üzere el konuldu.

Salep bitkisi, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında nesli tehlike altında olan bir tür olduğundan, doğadan toplanması yasaktır. Bu türlerin korunması için yapılan denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı