Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı