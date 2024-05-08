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Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı mask
Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 May 2024 - 19:29 - Spor

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