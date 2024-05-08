Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan E.D. (24) isimli şahıs, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.
Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.