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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı mask
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Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan E.D. (24) isimli şahıs, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 May 2024 - 19:27 - Gündem

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