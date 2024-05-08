08 May 2024 - 17:21- Teknoloji

Onlar Malatya’nın gururu Geleceğin Alper Gezeravcı’ları yetişiyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Malatya'ya gelerek düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı'nın geleceğini öğrenen öğrenciler ise, bu özel buluşmada yaptıkları projeleri tanıttılar.