Onlar Malatya’nın gururu Geleceğin Alper Gezeravcı’ları yetişiyor

Malatya'da gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler Alper Gezeravcı'yı örnek aldıklarını belirterek, hazırladıkları projeleri heyecanla sundular. Gezeravcı'nın ilham verici yaşam öyküsünden esinlenen gençler uzay, bilim ve teknoloji alanlarında çeşitli projeler geliştirdiklerini dile getirdiler.
“YAPTIĞIMIZ PROJE İLE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDUK”
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide öğrenciler projelerini tanıttılar. Yalçın Koleji Ortaokulu öğrencisi Zeynep Miray Özhanlı,
“18. TÜBİTAK ortaokul öğrencileri arasında yapılan bir yarışma da yaptığımız proje ile biz Türkiye ikincisi olduk. Bizim projemiz yapay zekâ teknolojisi kullanarak Türkçe'yi daha interaktif ve eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi amaçlamaktadır. Türkçe’ de kullanılan harflerin belirli yazım kuralları vardır ve bizim de bu kurallara uymamız gerekmektedir. Eğer biz bu kurallara uymayıp bu yazılım yanlışlarına ulaşırsak bunu bırakmamız çok zordur. Bu projeyi yapma amacımız bizim Malatya'da geçen sene yaşadığımız büyük bir deprem var. Bunun öncesinde yaşadığımız bir pandemi dönemi var. Burada ilkokul öğrencileri gerçekten yazma konusunda çok geride kaldılar ve onlar için büyük bir dezavantaj demek, oldu. Burada öğrenciler istediği zaman her yerde tebrik yapabilirler ve bu her yerde açılan bir program. Akıllı tahtada, telefonda, tablette, bilgisayarda, her yerde açabilirsiniz. Ve biz bu projemizi geliştireceğiz aslında. Bu sadece Türkçe alanı için değil, birçok alana yayacağız. Örneğin spor alanında voleybol veya futbol da topa nasıl vurulacağını gösterebiliriz. Sanat alanında ise, hat sanatında ve kaligrafi sanatının nasıl yazılacağını gösterebilir. Diş doktorlarının hangi dişi nasıl çekeceğini gösterebilir. Yani bu proje bu kadar ileri gidebilecek bir proje ve bize bunu geliştireceğiz”
diye sözlerine ekledi.
“BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ROL MODEL OLDU”
Dr. Saadettin Hacıyevli Ergül İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazlı Emine Yentürk,
“Burada bir uçak ve yapay uydu tasarımı yaptık. Yapay uydu tasarımımızda yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, güneş panellerinden aldığı enerjiyi pilde depolayıp, deney yap karta gönderiyor. Telefonumuzda bulunan Wi-Fi özelliğine bağlanıyoruz. Wi-Fi özelliğinden Google'dan bir yere giriyoruz. Orada gösterdiğimiz sinyallerle komutlar veriyoruz. Böylelikle bu uydumuz birçok işte kullanılabiliyor. Casus kamera, haberleşme uydusu olarak da kullanılabilir. Bunun dışında bir uçak yaptık. Uçağınız diğer uçaklara göre daha hafif ve kolay kullanım sağlıyor. Aynı zamanda maliyeti düşük”
sözlerine ekledi.
“HEPSİNİ KENDİMİZ ÜRETTİK”
Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencisi Emir Bilal Nayman,
“Gözümüz yükseklerde kulübünün bir üyesiyim. Kulübümüz birçok otonom araçtan model uçak, IC araba gibi birçok proje üzerine çalışıyor. Kulübümüzde şu ana kadar minik roketlerden uçaklara, kara araçlarından su altı araçlarına kadar birçok projede bulunduk. Teknofest'te birçok yarışmaya katıldık. İnsansız hava aracı, su altı otonom araçlar, uçan simülasyon yarışmaları gibi birçok yarışmada katıldık. Burada gördüğünüz araçların da hepsi oralarda bir şekilde test edilmiş veya bizzat o yarışmalarda yarışmış uçaklar. Bunlarla hem öğrencilerimize bir vizyon kazandırmak istiyoruz hem de geleceğe dair bu tarz işlerle uğraşmaları için teşvik ediyoruz. Bu uçaklar 15 kilometre alana kadar uçabiliyor. Otonom bir şekilde belli rotaları takip edebiliyorlar. Uçağın gövdesinin alt bulunan görev modülleri sayesinde çeşitli objeleri bir yerlerden alıp bir yerlere bırakabiliyor. Havadayken havayla ilgili verileri tutabiliyor. Ve bunların hepsini yaparken otonom bir şekilde kalkıp kalkış ve iniş yapabiliyor. Hepsini kendimiz ürettik”
dedi.
“UZAYA ÇIKMANIN ÇOK ZOR OLMADIĞINI GÖSTERDİ”
Malatya Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Mete İpek ise,
“Burada model uçaklar üretiyoruz, arji arabalar yapıyoruz, çizgi izleyen robotlar yapıyoruz. Bu tür alanda çalışmalarımız çok fazla. Projelerimiz, planlarımız simülasyonlarımız var. Simülasyonda bir uçağın uçurmadan önceki testlerini kontrol ediyoruz. Ya da bir model belirlerken bu uçağın bize uygunluğu ya da biz bu uçağı yapabilir miyiz, Otonom sürüşünü nasıl ekleyebiliriz, diye simülasyonunu bilgisayardan test ediyoruz. Testten sonra uçan yapmaya başlıyoruz. Uçağımızı yaptıktan sonra her çeşit alanda test ediyoruz”
ifadelerini kaydetti.
“BİZİM YAPTIĞIMIZ UÇAKLAR ÖZGÜN OLUYOR
Erman Ilıcak Fen Lisesi Gökalp Havacılık Takımı elektronik bölümü öğrencisi ise,
“Projelerimizden bahsedecek olursak, genelde elektronik aksamlarına ben bakıyorum. Diğer arkadaşlarım da mekanik ve tasarım bölümüne bakıyorlar. Birçok projemiz var. Büyük uçaklarımız var. Onlar otonom olarak içiyor. Tamamen hiç insan eli değmeden, istediğimiz rota da gidebiliyorlar. İstediğimiz birçok görevi yapabiliyorlar. Bizim yaptığımız uçaklar genel olarak görev sistemleri özgün oluyor. Yani yaptığımız görevler daha önceden çözümü olmayan bir problemi çözmek için oluyor. Uçaklarımızı yaparken, büyüklüğünden çok atiklik, havadaki uçuş kabiliyeti gibi diğer şeylere de dikkat ediyoruz”
açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.