8 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kaya Yakut’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nüveyyer Engin’in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Demirel’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
85 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kemal Akıncı’nın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Kemerköprü Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hasan Ekinci’nin taziye adresi: Kemerköprü Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Malatya Mezarlığına defnedilen Mediha Doğan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Nevzat Metin’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.