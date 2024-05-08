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8 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

8 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kaya Yakut’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nüveyyer Engin’in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Demirel’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,

85 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Kemal Akıncı’nın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Kemerköprü Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hasan Ekinci’nin taziye adresi: Kemerköprü Mahallesi, Battalgazi,

86 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Malatya Mezarlığına defnedilen Mediha Doğan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,

60 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Nevzat Metin’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.”

 

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08 May 2024 - 17:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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