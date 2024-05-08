Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Malatya’da

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Alper Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri öğrencilere anlattı.

Öğrencilerin katılım sağladığı programda astronot Gezeravcı, ilk uzay yolculuğu öncesinde sürece dair yapılan ön hazırlıklar hakkında kapsamlı bilgiler vererek, projenin Türkiye açısından önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iradesiyle gerçekleştirilen görevin asıl özneleri öğrenciler olduğunu belirten Gezeravcı şu ifadeleri kullandı:

“Ülkeme geri dönüşümün ardından Bakanlığımızın organizasyonuyla birçok ilde bu görevin asıl sahibi olan sizlerle sevgili kardeşlerimizle buluşmak üzere programlar yürüttük. Ancak yoğunluk bu döneme kadar üniversitelerin ve şehirlerimizdeki bilim merkezleriyle oldu. Uzun zaman sonra ilk defa bugün sabah Elazığ’da başlayıp ikinci programı burada yapmak üzere Malatya’ya geldim. Programımız, zamanımız el verdiği sürece sevgili kardeşlerim burada sizlerin ayağına kadar gelip, bu işleri bu haklı gururu detaylarıyla sizlerle paylaşmak emin olun bir lütuf değil. Bizler tarafından sizlere sunulmuş bir lütuf değil. Bu görevin asıl sahipleri sizlersiniz. Sizlerin ayağına kadar gelip bunları burada sizlere anlatmak, sizlerle paylaşmak bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla burada bulunmaktan son derece mutluyum.”

Gezeravcı,

“Yaklaşık bir buçuk yıl önce 6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan deprem felaketini yaşadık. Bu işin en özünde en acı haliyle tecrübesini yaşayan sizlersiniz. Ayakta kalma azminizle, duruşunuzla bu görevin başında hakikaten hepimizi duygulandırdınız. Bu süreçte verdiğimiz mücadele hepinize ilham kaynağı oldu. Bu kadar küçük yaşta yaşadığınız bu kadar ağır bir badireye rağmen ayakta kalma azminiz, sıradan başarılarda hepinize ilham kaynağı oldu, çok teşekkür ederim”

dedi.

“TEKRAR MALATYA’YA GELECEK”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise,

“Bugün Alper abimiz Malatya'da. Salona girişten itibaren genç evlatlarımızın, kardeşlerimizin sunumlarındaki ses tonundaki sonundaki heyecanlarını gördüm. Ben de sizin bu heyecanınıza iştirak ediyorum ve heyecanınızı iliklerime kadar yaşıyorum. Sabahtan beri birçok okulumuzun yöneticisi, okul aile birliği başkanları, biz de programa katılabilir miyiz, diye telefon etmektedirler. Ancak bugün bu kadarıyla yetiniyoruz. İleriki dönemlerde kıymetli misafirimiz, ileriki dönemlerde tekrar Malatya'ya gelmek gibi bir iyi niyet ortaya koydular. Bu iyi niyetten dolayı şehrimize bugün iştirak edip sizlerle buluştuğu için kendisine yürekten teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

“İMKANSIZI BAŞARDI”

Türkiye’nin ilk astronotu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Yalçın Koleji Ortaokulu öğrencisi Zeynep Miray Özhanlı,

“Alper Gezeravcı, çok büyük başarı elde etmiş biri ve ben bu başarısını çok takdir ediyorum. Onu daha da iyi yerlerde göreceğimize eminim. Şu anda örnek aldığım Türk insanlardan biri de o. Çünkü uzaya çıktı, imkansızı başardı”

şeklinde konuştu.

Yalçın Koleji Ortaokulu öğrencisi Muhammed Bayram Becer ise,

“Alper Gezeravcı’nın geleceğini duyunca çok heyecanlandım. Uzaya çıkarak çok büyük bir başarı elde etti. Benim için büyük bir rol model oluyor. Kendisini çok seviyorum, örnek aldığım biri”

dedi.

“ONUN İZİNDEN İLERLEYECEĞİZ”

Ben Erman Ilıcak Fen Lisesi'ndeki Gökalp Havacılık Takımı'mızın elektronik bölümü öğrencisi ise,

“Alper Gezeravcı benim için hem Türkiye'nin gelişimi hem de Türk Uzay Ajansı açısından çok şey ifade ediyor. Türkiye'nin ilk astronotu oldu. Kendisinin çok büyük başarıları var. Biz de onun izinden ilerleyerek onun yaptığı şeylerin üstüne koyarak devam etmeyi planlıyoruz”

açıklamalarında bulundu.

“BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ROL MODEL OLDU”

Dr. Saadettin Hacıyevli Ergül İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Nazlı Emine Yentürk,

“Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk Türk astronotu olduğu için çok önemli bir insan olduğunu düşünüyoruz. Onun çalışmalarını da hayranlıkla izliyoruz. Bizim için çok büyük bir rol model oldu. Kendisini, başarılarını örnek alıyoruz”

sözlerine ekledi.

“ASTRONOT OLAMAZSIN, ALGISINI YIKTI”

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencisi Emir Bilal Nayman,

“Alper Gezeravcı okulumuzdaki herkes için bir rol model. Hani çocukluktan beri gelen astronot olamazsın, algısını çok güzel bir şekilde yıktı ve şu an gelecek nesillere çok fazla bir ilham ve umut verdi. O yüzden aşırı bir şekilde heyecan var hepimizde. Alper Gezeravcı hayatımın unutulmaz anlardan birinin başrol karakteri oldu. Bize o yolu açtı ve biz de onun yolunda gitmek ve onun yolunda gidecek insanlar yetiştirmek için, öğrenciler yetiştirmek için, kulübümüzü de elimizden geleni yapıyoruz”

şeklinde konuştu.

“UZAYA ÇIKMANIN ÇOK ZOR OLMADIĞINI GÖSTERDİ”

Malatya Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Mete İpek ise,

“Alper Gezeravcı bizim için gerçekten bir rol model, örnek alıyoruz. Uzaya çıkmanın gerçekten de çok zor bir şey olmadığını bize göstermiş oldu. İmkansızı başardı ve bunun imkânsız olmadığını gösterdi. Yani biz de ileride kendimizi tabii ki onun yerinde görmek isteriz”

ifadelerini kaydetti.