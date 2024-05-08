Yeşilevler ne olacak?

Malatya’nın ilk yüksek katlı binaları olma özelliğiyle bilinen 12 bloklu Yeşilevler, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ağır hasar almış, depremlerden belli bir süre sonra 11 bloku dinamitle patlatılarak yıkılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Emlak Konut tarafından yapılacağı duyurulan Yeşilevler’de yıkımından yaklaşık 8 ay geçtikten sonra ilk çalışmalar başladı. Şimdilik sondaj vurma çalışmasının devam ettiği Yeşilevler’in yerine yapılacak olan konutların kat sayısının zemin+5 kat olacağı ifade ediliyor.
Yeşilevler’deki kat sahipleri ise çalışmaların bir an önce tamamlanarak, inşa çalışmalarının başlamasını istediler.
“BİNALARIMIZIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ”
Bina sahipleri, “Şimdiye kadar bekledik. Yerim sağlam, 12 bloktan 11’i yıkıldı, diğer kalan blokun da yıkılacağı söyleniyor. Daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. 2 yıla kadar biteceği söyleniyor. Ama bizler binalarımızın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz” dediler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.