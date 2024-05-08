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Yeşilevler ne olacak?

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Depremlerden sonra ağır hasar alan ve belli bir zaman sonra yoğun bir insan kalabalığı karşısında yıkımı gerçekleşen Yeşilevler için 8 aydan sonra ilk çalışma başlatıldı. Emlak Konut tarafından yapılacak olan Yeşilevler’in inşa alanında şimdilik sondaj çalışması yapılıyor.

Yeşilevler ne olacak mask
Yeşilevler ne olacak
Yeşilevler ne olacak
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Malatya’nın ilk yüksek katlı binaları olma özelliğiyle bilinen 12 bloklu Yeşilevler, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ağır hasar almış, depremlerden belli bir süre sonra 11 bloku dinamitle patlatılarak yıkılmıştı.

Yeşilevler ne olacak?

Geçtiğimiz aylarda Emlak Konut tarafından yapılacağı duyurulan Yeşilevler’de yıkımından yaklaşık 8 ay geçtikten sonra ilk çalışmalar başladı. Şimdilik sondaj vurma çalışmasının devam ettiği Yeşilevler’in yerine yapılacak olan konutların kat sayısının zemin+5 kat olacağı ifade ediliyor.

Yeşilevler ne olacak?

Yeşilevler’deki kat sahipleri ise çalışmaların bir an önce tamamlanarak, inşa çalışmalarının başlamasını istediler.

“BİNALARIMIZIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ”

Bina sahipleri, “Şimdiye kadar bekledik. Yerim sağlam, 12 bloktan 11’i yıkıldı, diğer kalan blokun da yıkılacağı söyleniyor. Daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. 2 yıla kadar biteceği söyleniyor. Ama bizler binalarımızın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz” dediler.

 
Yeşilevler ne olacak?

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08 May 2024 - 16:29 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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