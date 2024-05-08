Malatya'nın Seyran Mahallesi tedirgin

Seyran Mahallesi’nin sıkıntıları saymakla bitmiyor. Bu sıkıntılara bir çözüm bulunmasını isteyen Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, en büyük sorunlarının imar sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Yeşilyurt Belediyesinin mahallesine şuyulandırma yapacağını belirten ve geçmiş yıllarda mahallesine zaten bir şuyulandırma yapıldığını hatırlatan Dönmez, “Bizim şuyu olan yerlerimiz belli. Ama bizi mahallemizi şuyu yapılmayan bir mahalleyle birleştirip, zarar etmek istemiyoruz. Hatta biz burada 2., 3., şuyu gördük. İnsanlar mağdur oldu. Şuyu nedeniyle insanlar birbirine, belediyelerin arsaya ortak olduğunu gördük. Böyle sıkıntıların tekrar yaşanmasını, insanların tekrar mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.

Yeşiltepe, Seyran Mahallesi Muhtarı Zihni Dönmez, mahallede yaşanan sorunlarla alakalı bir basın açıklaması düzenledi. Muhtarlıkta bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuşan Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

Seyran Mahallesi’nde depremlerden sonra hasar alıp da yıkılmayan binaların olduğuna dikkat çeken Dönmez, bu binaların hala yıkılmadığını, metruk olan bu binaların içerisinde her türlü olumsuzlukların yaşandığını dile getirdi.

Bu binaların bir an önce yıkılmasını isteyen Dönmez, “Orta hasarlı olan binalarımız bir kısmı terkedilmiş, kapı, pencere sökülmüş. Yetkililerin duruma el atmasını istiyoruz. Mahalleli olarak rahat edeceğiz” dedi.

“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ BU”

İmarla ilgili bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Dönmez, tekrar bir şuyulandırma istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün Seyran Mahallesi başta olmak üzere, Yeşiltepe’de bir imar çalışması var. Yeşilyurt Belediyesinin bu çalışmalar kapsamında yeniden bir şuyu çalışması yapıyor. Zaten Seyran Mahallesi’nin geçmiş dönemde şuyu çalışması yapılmıştı. Biz Seyran Mahallesi olarak çalışmaların eski imar ve şuyuyla devam etmesini istiyoruz. Bizi, bize bıraksınlar. İmar çalışmasının bir an önce başlamasını talep ediyoruz. Vatandaşlar, iş yeri sahipleri bu konuda çok mağdur. Mahallemizde yerinde dönüşüm istiyoruz. Komşularımızla istişare edelim. Kimseyi mağdur etmeden mahallemize ada ada girilerek kentsel dönüşüm yapılsın, hem buradaki inşaları da yaşatalım hem de binalarımız yenilensin. Biz bunu devletimizden istiyoruz ama şu an bir imar çalışması var. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Mahalle sakinlerimizin hak kaybı olacak mı, olmayacak mı, milletin karı ne olacak, onu da bilmiyoruz. Bizim şuyu olan yerlerimiz belli. Ama bizi mahallemizi şuyu yapılmayan bir mahalleyle birleştirip, zarar etmek istemiyoruz. Şuyumuz bitti, hatta biz burada 2., 3., şuyu gördük. İnsanlar mağdur oldu. Şuyu nedeniyle insanlar birbirine ortak olduğunu, mahallenin arsasına belediyelerin ortak olduğunu, kendi arsasını parasıyla aldıklarını gördük. Böyle sıkıntıların tekrar yaşanmasını, insanların tekrar mağdur olmasını istemiyoruz.”

“YEŞİLTEPE GETİRİLMESİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK”

Diğer sorunlara da değinen Dönmez,

“Depremden sonra Adli Tıp Caddesi’nin yeni yapılan kuşak yoluna yakın bir bölgeye Malatya’nın ne kadar çöpü ve hafriyatı varsa döküldü. Bunlar hafriyat bölgesine dökülmeliydi. Buna yetkililer bir el atsın. Biz yaşanır bir mahalle istiyoruz. Ayrıca depremler sebebiyle sokaklarımızda kilit taşları bayağı bir yıprandı. Biran önce kilit taşlarının onarılması veya sökülüp yollarımızın asfalt yapılmasını istiyoruz. Bundan bir yıl önce mahallemizde sağlık ocağı için bir yer ayırtmıştık. Hoca Ahmet Yesevi ve Seyran mahallelerinin ortak olarak kullanacağı sağlık ocağını temeli Sağlık İl Müdürlüğümüz atacak. Bunun için çok memnun olduk. Fakat Yeşiltepe Polis Merkezi Yeşiltepe’den gitmişti. Bu merkezin tekrar Yeşiltepe getirilmesi için çok uğraştık. Sonunda mahallemizde bir yer ayırdık. Sanayi Polis Merkezinin inşasına daha önceki yıllar başlandı ve inşa çalışması devam ediyor. Merkezimizin tamamlanıp, bir an önce faaliyete geçmesini bekliyoruz. Öte yandan gece bekçilerimiz vardı, bekçilerimiz depremden dolayı konteyner kentlere gittiler. Bu bekçilerimizin tekrar mahallemizde hizmet yapmasını talep ediyoruz”

şeklinde konuştu.