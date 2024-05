Ayak sağlığını koruyan o merkez Malatya’da

Her hastalıkta olduğu gibi ayak hastalıkları da Türkiye’de yaygın hale geldi. Birçok ayak hastalıklarında oluşan komplikasyonları iyileştirmek adına açılan podoloji merkezi ayak sağlığını korumada oldukça etkili. Ancak ayak sağlığı bakımı podologlar tarafından bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Podolog Şevval Yılmazer, “Podolojiyi öneriyorum. Her ilde olması gereken bir alan. Çünkü her ilde şeker hastalarımız mevcut. Aynı zamanda ayak problemi yaşayan insanlar mevcut. Bütün ülkeye yayılmalı. Üniversitesinden mezun olarak bunu sadece pedikür, ayak bakım merkez adı altında değil de diploması olup podoloji bölümünü bitirmiş podologlar tarafından bilinçli bir şekilde yapılmasını öneririm” dedi.

PODOLOJİ VE PODOLOG NEDİR?

Podolog Şevval Yılmazer, Podoloji ve podolog hakkında kısa bilgi vererek, “Podoloji, ayak hastalıklarıyla ilgilenen, yardımcı ve bakım hizmeti sunan bir alan. Ülkemizde 2012 yılından itibaren podoloji bölümü için üniversite açıldı. Bundan önce bölümümüz yurtdışında vardı. Podolog ise, ayak hastalıklarına tedavi hizmeti sunan kişiye denir” şeklinde açıkladı.

PODOLOJİNİN ÇÖZDÜĞÜ AYAK PROBLEMLERİ

Podoloji merkezi ayak problemlerini çözen bir alan olduğunu söyleyen Podolog Yılmazer, “Podoloji ayak problemlerinden batık tırnak, mantarlı tırnak, topuk çatlağı, nasır, siğil, kişiye özel tabanlık (üst tabanlık, çukur tabanlık, topik dikeni tabanlık) gibi üretimiz var. Genel olarak ayak hastalıklarıyla ilgilenen bir merkez. Diyabet hastalarla iç içeyiz. Şeker hastalarının ayaklarında yara oluşmasın ve uzuv kayıpları olmasın diye kontrollü bir şekilde periyodik bakımlarla, podolojik cihazlarla işlem yaparak koruma altına alıyoruz” dedi.

“BATIK TIRNAKLARDA 3 TEOTEL SİSTEM”

Podolog Şevval Yılmazer, batık tırnak için gerekli işlem yapılırken mantarlı tırnak için muayeneden geçmesi gerektiğini belirterek, “Batık tırnaklarda 3 teotel sistemlere mevcut. BS bant sistemlerimiz, tampon veya durumuna göre değişmekle beraber sadece bakımla da toparlanacak bir şey. Mantarlı tırnak ve diğer rahatsızlıklar için muayene gerekiyor. Çünkü kişiden kişiye değişmektedir. Kişiye özel tedavi yöntemleri sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“TOPUK ÇATLAKLIĞINI PODOLOJİK CİHAZLA İNCELTME”

Topuk çatlaklığı problemine yapılan bakımı Podolog Yılmazer şu şekilde anlattı:

“Topuk çatlağı çevresel faktörler ve vücudun yapmış olduğu kuruluklar, çatlaklar için podolojik cihazlarla gerekli inceltmeler sağlanılarak, bakımı yapılarak evde hastanın kendisi yapması gereken şeyleri kişiye aktararak hem kontrol altında tutulmasını hem de geçmesi için bu tarz işlemler yapmaktayız.”

“9 ÇEŞİT NASIR PROBLEMİ”

Podolog Şevval Yılmazer, nasır problemine yol açan etkiler ve nasır problemine yapılan bakımı anlatarak, “9 çeşit nasır problemi var. Nasır genellikle baskı, sürtünme, ayakkabı seçimi veya kişinin kilo durumundan kaynaklı. Nasırın bulunduğu bölgeye baskı azaltıcı malzeme kullanıyorum. Podolojik cihazlarla kök kısmı alınarak kişiyi rahatlatıyoruz. Nasırın tekrar yenilenmemesi için baskı azaltıcı maddeler kullanılarak ya da kişi kendi ayakkabı seçimine dikkat ederse tekrarlama olmaz” ifadelerini kullandı.

“PODOLOGLAR TARAFINDAN BİLİNÇLİ YAPILMALI”

Son olarak ayak sağlığında kullanılan cihazlardan bahsederken bu iş alanını önerdiğini söyleyen Podolog Şevval Yılmazer, “Podolojik cihazlar, özel frezel uçlarıyla, kişiye ait kullandığımız aletlerle, penslerle işlemleri yapıyorum. Podolojiyi öneriyorum. Her ilde olması gereken bir alan. Çünkü her ilde şeker hastalarımız mevcut. Aynı zamanda ayak problemi yaşayan insanlar mevcut. Bütün ülkeye yayılmalı. Üniversitesinden mezun olarak bunu sadece pedikür, ayak bakım merkez adı altında değil de diploması olup podoloji bölümünü bitirmiş podologlar tarafından bilinçli bir şekilde yapılmasını öneririm. Öğrencilerimize bu alanı tavsiye ederim. Bu iş gelişmesi ve çoğalması gereken bir alan” sözleriyle cümlelerini noktaladı.