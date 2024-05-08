Malatya’nın o tepesi vatandaşlara açılacak

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yıldıztepe’de radyo ve karasal yayın verici istasyonlarının olduğu alanda incelemelerde bulundu. Yıldıztepe’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Başkan Taşkın, “Bu güzelliklerin hemşehrilerimize sunulması için çalışacağız” dedi.

“BU GÜZELLİKLERİN HEMŞEHRİLERİMİZE SUNULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şehrin doğu girişinde bulunan Yıldıztepe’de radyo ve karasal yayın verici istasyonlarının olduğu alanda incelemelerde bulundu. Alanın 360 derece hakim bir görüş açısına sahip olduğunu belirten Başkan Taşkın, “Battalgazi’mizin güzelliğini ve doğal kaynaklarını koruma ve geliştirme sorumluluğumuzu önemsiyoruz. Bu güzelliklerin hemşehrilerimize sunulması için çalışacağız” dedi.

“BATTALGAZİ BELEDİYESİ OLARAK BİR REKREASYON ALANI OLUŞTURACAĞIZ”

Yıldıztepe’nin Battalgazi’nin ve Malatya’nın en gözde yerlerinden biri olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“Yıldıztepe’mizin kangrene dönüşmüş bir sorunu var. Büyük bir görüntü kirliliğine sebep olan direkler var. Radyoların, televizyonların verici istasyonları var. Bunlar bir düzen içerisinde değil. Görsel kirliliğin yanında bu bölgede yapılacak park, rekreasyon alanı gibi çalışmaların önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. İnşallah, önümüzdeki dönem içerisinde valiliğimizle bir koordinasyon içerisinde bu istasyonun bir merkezde toplanması için çalışmamız olacak. Yıldıztepe’yi vatandaşlarımıza açacağız. Bu konumdan şehir, Beydağı, Karakaya Barajı, Orduzu Göleti ve Kubbe Dağı görülebiliyor. Bu bölgede Battalgazi Belediyesi olarak bir rekreasyon alanı oluşturacağız. Vatandaşlarımıza hem seyir terası keyfi yaşatacağız hem de piknik alanı, gezinti alanlarını Battalgazi’mize kazandıracağız. Mesai arkadaşlarım ile birlikte bölgeyi gezdik; notlarımızı aldık. En kısa sürede bu konuda da proje çalışmalarımıza başlayacağız. Battalgazi’mizi daha da güzelleştirmek için gece gündüz, bütün ekiplerimizle sahada olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; bizi takip etmeye devam etsinler”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN