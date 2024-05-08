Yeşilyurtlu çiftçilerin yüzü güldü

Yeşilyurt Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen ilaç dağıtım töreninde konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt’un hem tarımsal faaliyetlerde hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile daha güzel yerlere geleceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade etti. Kaymakam Baytak, “Bu ilaçla beraber inşallah Yeşilyurt ilçemizde kirazların sağlıklı bir ortamda yetişmesi ve üretilmesi aynı zamanda Yeşilyurt ilçemize, çiftçilerimize bir katma değer sağlaması bizim için kıymetli ve değerlidir” dedi.

Yeşilyurt Ziraat Odası tarafından mayıs ayı itibari ile artış gösteren kiraz sineği ile mücadele kapsamında çiftçilere ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Ziraat Odası İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen ilaç dağıtım törenine Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz katıldı.

“TARIM ÜLKEMİZİN OLMAZSA OLMAZI”

İlaç dağıtımı öncesinde bir açıklama yapan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz,

"Her yıl bu zamanlarda kiraz sineği ile mücadele kapsamında ilaç dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. Bu yılda foramen tuzaklarını kurduk. Şu anda foramen tuzakları tarım il ve ilçe teknik elemanları tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir. Üzerinde kiraz sineği görüldüğü an ilaçlama çalışmalarına başlamamız lazım. Dağıttığımız ilaçların etki süresi 7 gündür. Kontak tescillidir, ilacı attıktan sonra ürün yıkanıp yenebilecek bir kalitede olduğu için yağmur yağdığında tekrarlanması gerekiyor. Çünkü kontak tescilli olduğu için ilaç ürünün üzerinde kalmıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca geçen yıl deprem olduğunda Malatya’da ilaç firmalarının yerleri dağıtıldığından ve kayısıda hastalıklar yoğun olduğundan dolayı Mehmet Hasdemir Bey'e ricada bulunduk. O da bize yardımcı oldu çeşitli firmalardan sponsor bularak bizlere ilaç temin etti. Geçen yıl bilindiği gibi bin 600 ton suya yetecek kadar ilaç dağıttık. Geçen yıl depremden dolayı çiftçilerimizin bir kısmı şehir dışına çıkmıştı. Dağıtımımız yeterli olamamıştı. İnşallah gelecek yıldan itibaren yetkililerimizin de katkıları olursa bu ilaç dağıtımını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü tarım ülkemizin olmazsa olmazı. İnsanın en zayıf noktası bilindiği gibi midesidir. İnsanların midesi boş kaldığı zaman her türlü yanlışlıklara elverişli durumda olur. Dolayısıyla tarıma ve üretime destek verilmesi gerekmektedir”

şeklinde konuştu.

“MARKA DEĞERİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeşilyurt’un marka değeri olan kirazın gelişimi için projeler ürettiklerini kaydeden Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise,

“Çiftçilerimize dağıtılan ilaçlarımız kiraz sineğinin larva dönemine etki ediyor ve kirazın daha sağlıklı bir ortamda büyümesine imkan sağlıyor. Malumunuz olduğu üzere kiraz, Gündüzbey ve Yeşilyurt için marka değerinde bir ürün. Tescillenmiş bir ürünümüz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kiramızın marka değerini devam ettirmek istiyoruz. Bu marka değerinin uluslararası alana taşınması için ilerleyen zamanlarda inşallah katkı sağlayacağız, projeler geliştireceğiz. Ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz kiraz festivali var. Ama depremden sonraki bu dönemde şu an yapamıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Gündüzbey ve Çırmıktı'yı tamamen ayağa kaldırdıktan sonra yani buradaki tarihi tescilli yapıları ayağa kaldırdıktan sonra ilerleyen zamanlarda bu festivali düzenleyeceğiz. Yeşilyurt' umuzun marka değerini yaşatmaya devam edeceğiz”

ifadelerine yer verdi.

“BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Yeşilyurt ilçesinin 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerin başında geldiğini belirten Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak,

“Yeşilyurt ilçesi hem doğası ile hem tarihi ile hem de tarım ve hayvancılık noktasında gerçekten ciddi anlamda kendisini ilerletmiş ve güzel projelere imza atmış bir ilçe. Yeşilyurt ilçemiz depremde en fazla etkilenen ilçelerin başında geliyor. Depremin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmiş olması, yavaş yavaş da Yeşilyurt'un toparlanıyor olması, tarım ve hayvancılıkla destekleniyor olması bizim için çok kıymetli. Bu anlamda bugün burada Yeşilyurt'un bir marka değeri ve tescilli bir ürünü olan kirazın Yeşilyurt'ta üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kiraz sineği ile mücadele etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile ilaç dağıtım töreninde beraberiz. Bu ilaçla beraber inşallah Yeşilyurt ilçemizde kirazların sağlıklı bir ortamda yetişmesi ve üretilmesi aynı zamanda Yeşilyurt ilçemize, çiftçilerimize bir katma değer sağlaması bizim için kıymetli ve değerlidir. Yeşilyurt'umuzun önümüzdeki dönemlerde de hem tarımsal faaliyetlerde hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile daha güzel yerlere geleceğine olan inancımız tamdır. Çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum”

diye konuştu.

“ORGANİK TARIMA YÖNELMELERİNİ İSTİYORUZ”

Bakanlık olarak çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise,

“Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü olarak bizler de tarımsal üretimi artırmak ve insanlarımızın sektörde üretimlerine devam etmelerine sağlamak adına yoğun bir şekilde maddi desteklerin yanından bu şeklide girdilerine katkıda bulunmak için birçok proje yürütüyoruz. Tohum ve fide temini başta olmak üzere birçok konuda çiftçilerimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugünde burada geçmiş yıllardan süregelen bir projenin devamı şeklinde çiftçilerimizin sağlıklı bir şekilde ürün elde etmelerine katkıda bulunmak için ilaç dağıtıyoruz. Burada çiftçilerimizle iş birliği halindeyiz ve çiftçilerimize teknik personellerimizin önerdiği şekilde bu ilaçları kullanmalarını söylüyoruz. Biz artık çiftçilerimizin iyi ve organik tarıma yönelmelerini istiyoruz. Ama özellikle Yeşilyurt ilçemizin marka değeri olan kirazımızın en üst kalitede, insanlarımızın sofralarına gitmesi için ilaç dağıtımı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah hem bakanlığımızın hem de valiliğimizin destekleri, belediyelerimizin destekleri ile çiftçilerimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

açıklamasında bulundu.