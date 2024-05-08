Büyükşehrin borçlarının araştırılması için komisyon kurulacak

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan mecliste bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken bazı gündem maddeleri ise bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.
Mecliste, Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı kesin hesabı görüşüldü. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada gelir ve giderlerin usulüne uygun olarak yapıldığı belirtildi.
Ayrıca meclise sunulan önergeler kapsamında Büyükşehir Belediyesinin borçlarının araştırılması için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
“15 BİN KONUTUN STARTINI VERDİK”
Gündem maddelerinin görülmesine geçilmeden önce bir açıklama yapan
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bir ay önce ilk meclisimizi yaptık. Elbette seçimden yeni çıkmıştık. O günden bugüne malumunuz bizim Malatya’mızın bir hayırlı olsun seramonisi vardı, gerçekten çok zaman alıcı bir şey. Aslında daha önce belirtmiştik hep birlikte bir gün tayin ettik, toplu kabulleri yapalım ama insanımız kadirşinas illa yerinde görmek istiyor. Sağ olsunlar yoğun bir ziyaretçi var. Tabi bir taraftan ziyaretleri kabul ederken işlerimiz de devam ediyor. Yoğun bir şekilde işlerimize balkıyoruz, Yeniden organize olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da Ankara’yı mesken tuttuk gidip geliyoruz. Malatya’mızın gerek 6 Şubat depreminden sonraki durumu gerekse belediyenin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı bir ayağımızın Ankara’da bir ayağımızın Malatya’da olması gerektiğinin farkındayız. Bir ayağımızın da İstanbul’da olması lazım çünkü Emlak Konut’un genel merkezi de İstanbul’da. Geçtiğimiz günlerde orayı da ziyaret ettim. Hak sahipliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabi bunun dışında 15 bin ilave konut taahhüdü verdik. Her gittiğimiz yerde söylüyorum dar gelirlinin yanında olacağız, kiracıların da yanında olacağız. Geçen Ankara’ya gittiğimde TOKİ’ ye böyle bir taahhütte bulundum ve 15 bin konutun startını verdik”
şeklinde konuştu.
“EN ÇOK ŞİKÂYET ALDIĞIM KONULARDAN BİRİ DE BUYDU”
Çevre yolunda asfaltlama çalışmalarının başlayacağını dile getiren Er,
“Tabi bu arada Ulaştırma Bakanlığına uğradık. Bakanımız ile üniversiteden Beylerderesi’ne kadar olan çevre yolunun yeniden asfaltlanması hususunu görüştük. İnşallah onlar da asfalt sezonu başladığında buraların yapımına başlayacakları sözünü verdiler. Hepiniz görüyorsunuz çevre yolunun durumu oldukça kötü. Depremden sonra yüksek tonajlı kamyonların sirkülasyonundan dolayı yol bir hayli bozulmuş durumda. Herkes muzdarip, gerçekten de en çok şikâyet aldığım konulardan biri de buydu. Bunun da startını vermiş olduk. Kuzey Çevre Yolunu da görüştük. Bu yıl 12 kilometresini yapacaklar. Hatta benim ısrarım hepsinin 2024’te, sarkan kısmının ise 2025’te bitmesini istedik ama şu an öyle bir imkânın olmadığını söylediler ama bu sene yapılması gerekenleri yapacaklarını söylediler. Ama şu anki mevcut çevre yolu üzerindeki çok acil çözülmesi gereken kavşaklarımız var. Özellikle 3 tanesi aciliyet arz ediyor. Bununla ilgili görüşmeler yaptık. Sağ olsun onunla ilgili de çalışmaların startını verdiler. Ayrıca yine seçim döneminde çok ifade etmiştik 2’nci bir viyadük yapılması hususunda görüştük. Ayrıca çevre yönetim genel müdürü ile görüştük. Bir hibe programı vardı inşallah 1 milyon 100 bin euroluk bir hibe verecekler. Onu da şu an döküm yaptığımız yerdeki inşaat atıklarının dönüşümü ile ilgili bir hibe programı, bunun da taahhüdünü aldık”
ifadelerine yer verdi.
“ACELE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”
Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Malatya ziyaretinde görüştükleri hususlar hakkında da bilgi veren Başkan Er,
“Ayrıca geçtiğimiz gün Çevre ve Şehircilik Bakanımız geldi. Rezerv alanları, kuraların hızlanması ile ilgili görüşmelerde bulunduk. Seçim döneminde de hep diyordum, halkımız eğer bize destek olursa biz bu şehri 2 yıl içinde ayağa kaldırırız demiştim. Rezerv alanlarının artırılması ise aslında çok iyi bir şey. Bütün şehir yenileniyor, hasarlı binalar kalkıyor, planlı bir şehir ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bazen ‘Benim binam sağlam’ diyoruz ama aslında göz ile yapılan muayenede sağlam görülüyor. Bizi hala bekleyen Tunceli fay hattı var veya Bingöl bölgesi. Bunlar için önlem almak lazım. İstanbul’da da bunu gördük, deprem öncesi yapılan binaları satmak isteseniz satılmıyor, kiraya vermek isteseniz kiraya verilemiyor. Biz şehri yenileceğiz. Deprem öncesi konutlara rağbet olmaz, satmak istediğiniz zaman değerler çok düşer. Oraya TOKİ girdiği zaman inanın sizin 150 metrekarelik konutunuzun yerine yapılan 110 metrelik TOKİ konutu önceki konutunuzun 5-6 katı değerinde olacaktır. Onun için burada vatandaşlarımıza da telkinde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz el birliği ile acele edersek kamunun kaynağını bir an önce kullanabiliriz. Malatya’ya, deprem bölgesine bu kaynak aktarılmış, bu kaynak var. Ekonomik koşullardan dolayı bazı tedbirler var ama deprem bölgesine daha cömert davranılıyor. Allah korusun Türkiye’nin bin bir türlü hali var. Çevremiz sıkıntılarla dolu, bir an önce bunu alalım herhangi bir şey olmadan bu kaynak başka bir yere gitmeden acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Acele etmezsek bahaneler olursa şehrimiz 10 senede de ayağa kalkmaz ama biz kararlıyız inşallah bir şekilde şehrimiz ayağa kalkacak”
diye konuştu.
“BU SÜRE 5 TEMMUZ 2024’E KADAR ERTELENDİ”
Orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatı ile ilgili gelişmelerin olduğunu da kaydeden Er,
“Söğütlü Camii konusu çok tartışıldı. Hatırlarsanız 2 ay önce Söğütlü Camii’nin eski belediyenin yerine Emekliler Parkına yapılması görüşü çıkmıştı. Ben o zaman bir teknik eleman olarak da karşı çıktım. ‘Şehrin dokusunu ve meydanını bu şekilde bozamayız’ dedik. ‘Eğer ben belediye başkanı olursam buna müsaade etmem’ demiştim. Bunu bakanımıza da ifade ettik. Bakanımızla Söğütlü Camii’nin önceki yerinde yapılması kararlaştırıldı ve etrafı da mümkün mertebe açılacak. Bir de orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatı vardı. 5 Nisan’da süre doluyordu, bununla ilgili girişimlerde bulunduk ve bu süre 5 Temmuz 2024’e kadar ertelendi”
dedi.
Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 10’uncu maddelerinin komisyon çalışmaları devam ettiği için ertelenmesi kararlaştırıldı.
Gündemin 6’ncı maddesi kapsamında
Yeşilyurt ilçesi Gedik-Hıroğlu Mahallesi sınırları içerisinde Yeşilyurt ilçesini kapsayan yaklaşık 7,6 hektarlık alanda 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşüldü.
Gündemin 15’inci maddesi kapsamında Malatya Kültür A. Ş.’ne 31.12.2024 tarihinden itibaren 5 yıl süreli işletme hakkının uzatılması konulu 2024/24 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığını teklifi okunarak gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem maddesini ilişkin bir açıklama yapan Sami Er, “Enflasyonist bir ortamda bunların doğru bir şekilde kamu yararına güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kamu yararı gözetilerek bu meclis kararının iptalini istiyoruz” dedi.
Gündem maddeleri arasında belediyede yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulması da yer alıyordu. Bu kapsamda Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosuna Bekir Gökhan Karataş’ın atandığı belirtildi.
Gündemin 20, 21, 22 ve 23’üncü maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Gündemin 24, 25 ve 26’ıncı maddeleri ise bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclise sunulan önergeler okundu. Önergeler arasında Büyükşehir Belediyesinin borcunun araştırılmasına ilişkin komisyon kurulması da talep edildi. Önerge kabul edilirken komisyon üyelerinin ise bir sonraki meclis birleşiminde belirleneceği ifade edildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki birleşiminin ise 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 15.00’da yapılması kararlaştırıldı.
Büyükşehir Meclisinin ardından MASKİ’nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.