Büyükşehrin borçlarının araştırılması için komisyon kurulacak

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan mecliste bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken bazı gündem maddeleri ise bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.

Mecliste, Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı kesin hesabı görüşüldü. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada gelir ve giderlerin usulüne uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Ayrıca meclise sunulan önergeler kapsamında Büyükşehir Belediyesinin borçlarının araştırılması için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.