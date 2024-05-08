Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adana’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
9 MAYIS ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
09.00 ila 13.30 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı İbrahim Güler, Hamidiye, Şehit Polis Uğur Kaya, Hanifi Taymaz, 575 bölgelerine,
00.01 ila 04.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Aydınyurdu, Kılıçlı, Kozan, Mezra, Mezra2 Üst, Mustafalar, Ustahasanlar bölgelerine,
09.30 ila 17.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 2811, 2812, 2813, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2858, 2860, 2861, 2862, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2873, 2874, 2876, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2888, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2907, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2924, 2926, 2928, 2929, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2957, BADEM VE ÇAĞLA, GELİNCİK, SEZAİ KARAKOÇ, ZAMBAK, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2956, 2958, 2959, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2969, 2741, 2756, 2757, 2758, 2759, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 nolu bölgelere,
09.30 ila 17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı, Sağdıçlı, 163-, 170-, 5832, 5850, 5851, 5852, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5886, Savtlılar, Şeyh Murat_1 bölgelerine,
09.30 ila 15.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249-, Huzur, Süleyman Vahit bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.