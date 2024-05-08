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Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 9 Mayıs Adana’da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Detaylar haberimizde…

Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi mask
Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi
Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adana’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi

9 MAYIS ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

09.00 ila 13.30 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı İbrahim Güler, Hamidiye, Şehit Polis Uğur Kaya, Hanifi Taymaz, 575 bölgelerine,

00.01 ila 04.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Aydınyurdu, Kılıçlı, Kozan, Mezra, Mezra2 Üst, Mustafalar, Ustahasanlar bölgelerine,

Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi

09.30 ila 17.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 2811, 2812, 2813, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2858, 2860, 2861, 2862, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2873, 2874, 2876, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2888, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2907, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2924, 2926, 2928, 2929, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2957, BADEM VE ÇAĞLA, GELİNCİK, SEZAİ KARAKOÇ, ZAMBAK, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2956, 2958, 2959, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2969, 2741, 2756, 2757, 2758, 2759, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 nolu bölgelere,

Adana’da 3 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi listesi

09.30 ila 17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı, Sağdıçlı, 163-, 170-, 5832, 5850, 5851, 5852, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5886, Savtlılar, Şeyh Murat_1 bölgelerine,

09.30 ila 15.30 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249-, Huzur, Süleyman Vahit bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

 
 

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08 May 2024 - 15:21 Adana- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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