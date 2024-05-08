Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

9 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Yıldırım Beyazıt

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 04:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 08:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Şahpaz

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 08:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 08:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:30

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Büyükyoncalı Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Yağcı

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Zafer

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:45

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 13:45