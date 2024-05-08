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Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 9 Mayıs Tekirdağ’da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

9 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Yıldırım Beyazıt

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 04:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 08:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Şahpaz

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 08:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 08:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:30

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Büyükyoncalı Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Yağcı

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Zafer

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:45

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 13:45

 

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08 May 2024 - 15:16 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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