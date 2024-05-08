Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat 6 ilçe etkilenecek! 9 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
9 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Yıldırım Beyazıt
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 04:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Seymen
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 08:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Şahpaz
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 08:00
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 08:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 09:30
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Büyükyoncalı Merkez
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Yağcı
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 13:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Zafer
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: KAPAKLI
Mahalle Adı
Merkez-Karaağaç Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 12:45
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 13:45
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.