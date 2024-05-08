Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

9 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Doğu

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Akalar

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Kışlacık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Aksicim-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Hamidiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00