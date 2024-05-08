08 May 2024 - 15:12- Gündem G:

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’nde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 9 Mayıs Kırklareli’nde elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

9 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Doğu

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Akalar

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Kışlacık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Aksicim-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: VİZE

Mahalle Adı

Hamidiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00

Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
 

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08 May 2024 - 15:12 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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