Kırklareli’nde Merkez ve Vize etkilenecek! 9 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
9 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Doğu
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Akalar
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 14:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Kışlacık-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Aksicim-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00
İLÇE: VİZE
Mahalle Adı
Hamidiye-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
09.05.2024 Perşembe Saati: 17:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.