08 May 2024 - 15:10- Gündem G:

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. 9 Mayıs Edirne’de elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Detaylar haberimizde…

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

9 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Elçili-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:30

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Sazlıdere-Sazlıdere

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

10 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 15:00

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

11 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Sabuni

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
 
 

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08 May 2024 - 15:10 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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