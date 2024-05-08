Edirne’de Enez Merkez Keşan etkilenecek! 9 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

9 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Elçili-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 12:30

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Sazlıdere-Sazlıdere

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

09.05.2024 Perşembe Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

09.05.2024 Perşembe Saati: 13:00

10 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

10.05.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

10.05.2024 Cuma Saati: 15:00

11 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Sabuni

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

11.05.2024 Cumartesi Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

11.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00