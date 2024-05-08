Şarkıcı Kalben Kimdir? Neden gözaltına alındı?

Sanatçı Kalben Sağdıç’ın sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda şarkıcı Kalben’in, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği bilgisi verildi. Yaşanan olay sosyal medyada gündem olurken birçok kişi Kalben’in kim olduğu konusunda araştırmalarda bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kalben Sağdıç gündem oldu. Peki, Kalben kimdir, neden gözaltına alındı?

KALBEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Verilen bilgilere göre bu sabah saatlerinde İstanbul’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında Kalben’in de evi arandı. Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonlarda 15 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Yapılan operasyonda Kalben’in ikametinde üç parça halinde toplamda 15 gram gelen Skunk isimli uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 dolar, bin 500 lira nakit para bulundu. Kalben Sağdıç'ın ise TCK 188 kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. Bu açıklamaların ardından şarkıcı Türkiye çapıjnda gündem oldu.

KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç 17 Ocak 1986 yılında İskenderun, Hatay’da doğdu. Annesinin 8 yaşında aldığı klavye ile müziğe yöneldi. 14 yaşında gitar çalmaya başlayan Kalben müzik yolunda ilerlemeye başladı. 2007’de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede, Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptı. 2011'de mezun oldu.

Daha sonra marka müdürü, senaryo yazarlığı, editörlük, reklam yazarlığı yaptı. Nadiren müzik yapmaya ve konser vermeye devam etti. İnternette yayınladığı bir video en çok izlenenler arasına girdi ve popüler oldu. Daha sonra müzik yolunda ilerlemeye, müzisyenlik kariyeri üzerine odaklanmaya başladı. Birçok albümü ve teklisi yayınlandı.

Kaynak: Haber Merkezi