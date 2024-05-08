Pay senedi yatırımcısı sayısı arttı

Pay senedi yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 72 artarak 8 milyon 185 bin 723 olarak kaydedildi.

Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 30 Nisan 2024 itibarıyla itibarıyla tüm yaş grubundaki pay senedi yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 72 artarak 8 milyon 185 bin 723 olarak kaydedildi. Pay senedi yatırımcılarının sahip oldukları portföy değeri de yüzde 134 artışla 1,94 trilyon TL oldu.

30 Nisan 2024 itibarıyla fon yatırımcılarının sahip olduğu portföy değeri son bir yılda yüzde 181 artış kaydederek, 2,73 trilyon TL oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı