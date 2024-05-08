Malatya'nın da olduğu 49 ile büyük operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde “Mahzen-40” operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

HANGİ İLLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik il emniyet müdürlükleri KOM ve mali şube müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde operasyonlar düzenlendi.

"TEFECİLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya,

“Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA