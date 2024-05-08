08 May 2024 - 12:20- Asayiş G:

Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde kızını taciz ettiği iddiası üzerine bir baba, taciz eden şahsı av tüfeğiyle öldürdü.

Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü mask
Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
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Adana’nın Yüreğir ilçesinde kızını taciz ettiği iddiası üzerine bir baba, taciz eden şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. M.. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. A. evden av tüfeğini alarak D.'ye ateş etti.

Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan M. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.
D.’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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08 May 2024 - 12:20 Adana- Asayiş

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