Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kızını taciz ettiği iddiası üzerine bir baba, taciz eden şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. M.. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. A. evden av tüfeğini alarak D.'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan M. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.
D.’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.