08 May 2024 - 11:49- Asayiş G:

Malatya'da konteyner yangını

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde konteyner kentte yangın meydana geldi. Yangında maddi hasar oluştu

Malatya'da konteyner yangını mask
Malatya'da konteyner yangını
Malatya'da konteyner yangını
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi nikah sarayı arkası konteyner kent yangını meydana geldi.

Malatya'da konteyner yangını

Malatya büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da konteyner yangını
Malatya'da konteyner yangını

Kaynak: Bülten
# malatya, Malatya konteyner kent, malatya konteyner yangını, malatya haber, Busabah malatya, Hasar, yeşilyurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye

08 May 2024 - 11:49 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL