08 May 2024 - 10:15- Yaşam G:

Malatya’ya bir tescil daha!

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Malatya’nın yöresel lezzetlerinden, Arapgir mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan “Arapgir Peynirli Ekmek” coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Malatya’ya bir tescil daha! malatya haber mask
Malatya’ya bir tescil daha! malatya haber
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Malatya’nın yöresel lezzetlerinden, Arapgir mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan “Arapgir Peynirli Ekmek” coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Arapgir mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan “Arapgir Peynirli Ekmek” için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Malatya’ya bir tescil daha!

Arapgir’in Coğrafi İşaretli ürün sayısı 12'ye yükseldi. daha önce Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınmış olan Arapgir Pestil Kavurması, Arapgir Deli Kız Baklavası, Arapgir Akıtma Bıcıği, Arapgir Tahta Çivili Ayakkabı, Arapgir Dolaması, Arapgir Tandır Kebabı, Arapgir Manusa Dokuması, Arapgir Pohmutu, Arapgir Kakuku, Arapgir Mor Reyhanı ve Arapgir Köhnü Üzümü’nün ardından Arapgir Peynirli Ekmek’te 12'inci ürün olarak tescillenerek listeye eklenmiş oldu.

Malatya’ya bir tescil daha!
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 May 2024 - 10:15 Malatya- Yaşam

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