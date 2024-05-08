Adıyaman’da yaşayanlar cuma günü dikkat! 8-10 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da ve Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

8 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

13.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez İlçe Altınşehir Mahallesi 3013, 3012, 3014, 3021, 30217 nolu sokaklar, Bahçe şehir Konutları, Miray-5 Konutları ve civarı, Manas evleri ve civarı, KYK Kız yurdu, Hasankendi, Büyük Kavaklı, Taşpınar, Yazlık, Güzelyurt, Lokman, Ova Kuyucak, Hacıhalil, Bozhöyük, Korulu, Bağpınar, Çobandede, Yazıca, Kilisik, Tecir, Bardakçı, Karuz, Yassıhöyük, Çekiçler Köyleri ile Gazihan Dede Ziyareti ve Fırathan GES bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

10 MAYIS CUMA ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

10.00 ila 10.30 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Kızılkaya, Dikilitaş, Yeniköy, Zormağara, Aktepe, Zurnacı, Çomak, Hacıhalil, , Yukarıkarakuyu, Yazıbademce, Kutluca, Üçgöz, Yelbastı Köyleri ile Özel Trafolu Müşteriler ve Kasaroglu GES bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

8 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

09.00 ila 16.00 saatleri arasında Arıtaş, Göllüce ve Sıraevler Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.