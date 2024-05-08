Uyku apnesi olan sürücüler ne yapmalı?

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, uyku apnesi olan sürücülerin tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, hayatın 3’te biri uykuda geçmekte olduğunu ve bazen uykuda nefes sıkıntısı olabileceğini belirterek, "Biz, uyku apne sendromunda hastada uykuda solunum yetmezliği olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunun için çok kanallı uyku testimizden faydalanıyoruz. Bu test ile kişinin uyku evrelerini ve hangi uyku evresinde solunum yetmezliği olduğunu tespit edip tedaviyi planlıyoruz" dedi. "Uykuda yaşanan solunum yetmezlikleri günlük hayatımızı etkileyebilmektedir" diyen Dr. Bodur, "Bu tarz vakalar gündüz vakti uyanık kalmakta sıkıntı yaşamaktadır. Bilhassa trafikte sorunlar yaşanmaktadır. Uyku apnesi hastalarının kalp yetmezliği, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarının kontrolü daha zor olmaktadır. Bu yüzden uyku apnesi tanısı ve tedavisi etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Son yapılan düzenlemelerle birlikte vücut kitle endeksinin 33’ün üzerinde olması sürücü belgesi alımında uyku testini zorunlu kılmaktadır. Bu tarz kişilerde eğer uyku apne sendromu tespit edilirse sürücü belgelerinin devamı ve yenilenmesi için etkin bir şekilde tedavi olmaları gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı