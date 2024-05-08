Kayseri 9 Mayıs 2024 Perşembe günü dikkat

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 08.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere Mahallesi’ne,

Yarın 08.45 ila 16.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Yediağaç, Beğendik mahallelerine,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Sosun mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çağşak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı General Emir Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Çamlıca, Ulupınar, Yeşilköy, Büyükçakır mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Dadağı, Mahzemin, Kemer mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı General Emir Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri artasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İsmet Mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 16.30 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Yukarı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.