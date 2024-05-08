Altın fiyatları işportacılara yaradı

Son günlerde hızlı bir yükseliş ile gram fiyatı 2500 TL’ye yaklaşan 22 ayar bilezikler adeta servet değerine ulaşınca Aydın’daki altın geleneği de değişmeye başladı. Eskiden en az 5 beşibirlik ve nerdeyse dirseğe kadar dolu bilezikle gelin giden Aydın’ın kızları damatları fazla yormamak için düğünlerde istenilen altın miktarını düşürdü. Pek çok gelin adayı sadece bir setle evliliğe razı olurken, kadınların bir kısmı altın hevesini altın görünümlü sahte bileziklerle gidermeye başladı.

Altın bilezik almanın artık ekonomik durumu iyi olmayanlar için hayal, durumu iyi olanlar için de hırsızlık tehlikesinden dolayı tehlikeli hale geldiğini belirten Aydın’da işportacılardan Zeki Lehtemur, işporta tezgahında son günlerde en çok satılan ürünün altın bilezik görünümlü sahte bilezikler olduğunu söyledi.

Gerçeğini alamayanların sahte altınlara rağbet gösterdiğini kaydeden Lehtemur, sahte altınların bulaşık yıkarken ve temizlik işleri yaparken kullanılmamak kaydı ile aylarca kararmadan altın görünümünü koruduğunu söyledi. İşlemesine göre 50 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılan sahte altınları hırsızlık korkusu yaşadığı için gerçek altın kullanamayan kadınların da tercih ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı