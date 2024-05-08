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O takım hazırlıklarına başladı

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Adana Demirspor, Süper Lig’in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

O takım hazırlıklarına başladı mask
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Adana Demirspor, Süper Lig’in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

O takım hazırlıklarına başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 12 Mayıs Pazar günü Gaziantep FK ile Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Mavi Şimşeklerimiz, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı” denildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adana Demirspor, Süper Lig, Gaziantep FK, son dakika, Gaziantep

08 May 2024 - 09:44 - Spor

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