Kiraz yaprakları çıktı, bulgur satışları arttı

Birbirinden lezzetli yöresel yemekleri bulunan Malatya’nın kuşkusuz en çok sevilen yemeklerinden biri de Kiraz Yaprağı Köftesi. Malatya’da kiraz ağaçlarının yapraklarının açması ile birlikte şu sıralar bulgurcularda da bir yoğunluk yaşanma başladı. Kiraz Yaprağı Köftesi yapmak isteyen ev hanımları bulgurculara akın ettiler.

Malatya’nın hemen hemen her yaprak ve bulgur türünden yapılan bin bir çeşit köftesi olsa da en çok tercih edilen ve lezzeti ile damak çatlatan köftesi Kiraz Yaprağı Köftesi.

“KÖFTELİK YARMA SATIŞLARIMIZDA BİR ARTIŞ OLDU”

Kiraz ağaçlarının yaprak açması ile birlikte bulgur satışlarında da bir artış olduğunu söyleyen esnaf Harun Kaya, “Malatya’nın yöresel yemeklerinden biri olan Kiraz Yaprağı Köftesi, köftelik yarmadan yapılıyor. Kiraz yapaklarını açması ile birlikte köftelik yarma satışlarımızda bir artış oldu. Kiraz Yaprağı Köftesi yapmak isteyen ev hanımları bahçelerinden kiraz yapraklarını topladıktan sonra bulgurculara gelerek köftelik yarma alıyorlar” şeklinde konuştu.

“FASULYE YAPRAĞINDAN YAPANLAR BİLE VAR”

Kiraz Yaprağı Köftesinin başka yapraklardan da yapılabildiğini dile getiren esnaf Kaya, “Kiraz yaprağı köftesi sadece kiraz değil başka ağaçların yapraklarından da yapılabiliyor. Örneğin dut ve ıhlamur yapraklarında da yapılabiliyor. Genellikle kiraz yaprağı kullanılıyor ama bir dut yaprağı da kiraz yaprağı kadar lezzetli oluyor. Hatta fasulye yaprağından yapanlar bile var. Ama tabi ki ismi gibi genellikle liraz yaprağından yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

“KÖFTELİK YARMA DAHA ÇOK SATILIYOR”

Mevsimden kaynaklı ve kiraz ağaçlarının yaprak açması nedeni ile köftelik yarma satışlarında artış olduğunu vurgulayan esnaf Kaya, “Şu an kiraz yaprağı zamanı olduğu için köftelik yarma satışları biraz daha ağırlıklı gidiyor. Diğer bulgur türlerinin de satışları oluyor ama şu an mevsimden dolayı bir ay boyunca köftelik yarma daha çok satılıyor” diye konuştu.

“DEĞİRMEN BULGURLARINI TERCİH EDİYORLAR”

Bulgur fiyatları hakkında da bilgi veren esnaf Kaya, “Bulgur fiyatlarımız 24 lira. Farklı yerlerde 25-26 liraya kadar da var ama biz 24 liradan satıyoruz. Vatandaşlarda market yerine genellikle değirmen bulgurlarını tercih ediyorlar” dedi.

KİRAZ YAPRAĞI KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler: 500 gram kiraz yaprağı (isteğe göre farklı yapraklarda kullanılabilir), 1 su bardağı kırma bulgur, 1 su bardağı köftelik bulgur (yarma) 1 yemek kaşığı un.

Sosu için: 3 orta boy kuru soğan, 1 yumurta, 150 gram tereyağı, 2 kilogram yoğurt.

Yapılışı: Kiraz yapraklarının üzerine sıcak su dökülerek 5 dakika bu suda bekletilir. Bu sırada geniş bir kaba kırma ve köftelik bulgur (yarma)konularak sıcak su ile ıslatılır 15 dakika bekletilir.

Bekleyen bulgurun üzerine bir kaşık un ve tuz ilave edilerek köfte yapılacak kıvama gelinceye kadar yoğurulur. Daha sonra sıcak suda bekleyen kiraz yapraklarının sapları ayıklanır. Ardından yapılan hamurdan küçük küçük alınan parçalar kiraz yaprağına sarılarak tencereye yerleştirilir.

Sarma işlemi bittikten sonra köftelerin üzerine bir kapak konularak yaprakların havaya kalkması önlenir, yapraklar kısık atşete pişmeye bırakılır. Sosu için ayrı bir tencereye yoğurt, yumurta ve un eklenerek çırpılır, tencere ocağın üzerine konularak yoğurdun kesilmemesi için sürekli ve düzenli olarak karıştırılır ve kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Daha sonra bir tavada soğan ve tereyağı kavrularak karamelize edilir. Pişen kiraz yaprağı sarması kepçe ile alınarak bir tabağa konulur. Üzerine yoğurt ve tereyağlı kavrulmuş soğan dökülerek servis edilir.