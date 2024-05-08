Hatay gidiyor Ay’a, biz kaldık yaya!

Depremlerden sonra 15 ay geride kalmasına rağmen hala Malatya’da önemli bir yol kat edilememesi hem eleştirilere hem de tepkilere neden oluyor. Malatya’da alt merkezler oluşturmak yerine yine tek bir yerde merkez oluşturulmasını eleştiren İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, geçmişte yaşanan tüm sıkıntıların tekrar yaşanacağını savundu. Şehrin bir projesinin olmadığını öne süren Aluçlu, Hatay örneğini vererek, “Hatay’da 400 mühendis, şehir plancısı, inşaat mühendisi, mimar şehrin projesini hazırladığı, maketini yaptığı gibi 4 bin gönüllü insan da Hatay’a hizmet verdi. Hatay halkıyla, teknik elemanıyla, Ankara’yla entegre olmuş. Bu 3 ayağı birbiriyle buluşturmuş. Ama Malatya’da 3 kişi bir araya gelemiyor. Hatay kadar olmak, Hatay’ı kıskanmamak mümkün değil” dedi.

“ Asrın felaketi”nden sonra Malatya’nın belirli alanlarında inşa çalışmaları devam ederken, inşaat hızının yavaş olması yer yer tepkilere neden oluyor. Depremlerde en ağır darbe alan şehirlerden biri olan Hatay’da bile 400 inşaat mühendisi ve çok sayıda gönüller tarafından şehrin projesi oluşturulup, halkın beğenesine sunulurken, Malatya’nın yeniden inşasıyla ilgili herhangi bir projenin halkın beğenisine sunulmaması kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu durum kamuoyunda Malatya’nın inşa çalışılmalarında netlik olmadığı şeklinde yorumlar yapılmasına neden olurken, İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da gerçekleştirilen yapılaşmanın çok ağır işlediğini dile getiren İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, sadece merkezdeki Bakırcılar ve Kuyumcular Çarşısında yapılan çalışmaların hızlı ilerlediğini söyledi.

“BURADA BELİRSİZLİK VAR”

Malatya’da büyük bir belirsizlik olduğunu söleyen Aluçlu,

“Bakırcılar ve Kuyumcular Çarşısı dışındaki diğer yerlerdeki çalışmalar yavaş ilerliyor, çünkü şu anda gerçekten şehirde büyük belirsizlikler var. Kimin ne yapacağı belli değil, projeler daha netleşmemiş durumda. Bunlar ileride büyük sorun olarak karşımıza çıkacak. Depremin üzerinde 15 ay geçti, 16’ncı aydan gün alıyoruz, bu kadar süre içerisinde daha projelerin netliği bile söz konusu değil. Bunu nereden biliyoruz, bunu geçtiğimiz günlerde Mehmet Özhaseki Bakanımız Malatya’ya geldiğinde gördük. Bu görüntülerden çok iyi anladık ki, daha Söğütlü Camii’nin olduğu alandaki çalışma çok da net olarak karşımıza çıkmıyor. Burada belirsizlikler var. Bu da oradaki çalışmanın projesinin bile bitmediğini bize gösteriyor. Daha bundan başka ne söylenebilir? Projesi bitmeyen bir inşaatın hızlanması söz konusu değil. Hızlanan yer Kuyumcular ve Bakırcılar Çarşısı”

ifadelerine yer verdi.

“İLERİDE BÜYÜK BİR SORUN OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK”

“Merkezdeki dönüşümü yaparken, biz yıllarca oradaki yükü almanın peşindeyken projede maalesef oradaki yapı yükünün hemen hemen 2 katına kadar çıktığını gördük” diyen Aluçlu, şunları kaydetti:

“Biz oradaki meslek gruplarını alıp, başka alanlara taşımanın hayali içerisindeyken bu imkânı depremlerle kazandığımız halde şu anda bu fırsatı heba ediyoruz. Çünkü oradaki bütün dükkan sahiplerinin sayısının 2 katına kadar dükkan, konut yapılmayacak yerlere konut yaparsanız, oradaki hem nüfus hem de bina yoğunluğu çok artacak. Bunların artması demek ileride trafik, insan sirkülasyonu sorununun yaşanacağını gösteriyor. Burası terk merkezli Malatya halinden kurtulmadan, yine tek merkezli bir Malatya haline dönüşmüş olacak. Biz tek merkezden kurtulmak isterken çarşıya daha fazla bina, iş yeri yaparak geçmişte yaşanılan bütün olumsuzlukları yeniden oluşturmuş olacağız ve bu da ileride büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak.”

“SÖYLEYE SÖYLEYE DİLİMİZDE TÜY BİTTİ”

Hatay’daki çalışmalara değinen ve 400 mühendis, şehir plancısı ve mimarın yanı sıra 4 bin gönüllünün bir proje hazırladığını kaydeden Aluçlu,

“Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Biz çeşitli meslek gruplarını başka noktalara taşıyarak orada alt merkezler oluşturmanın hayalini kurarken, şimdi tüm meslek gruplarının yerlerini aynı yere yapmak Malatya’ya yapılan en büyük kötülüktür diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum Hatay’da 400 mühendis, şehir plancısı, inşaat mühendisi, mimar şehrin projesini hazırladığı, maketini yaptığı gibi 4 bin gönüllü insan da Hatay’a hizmet verdi. Hatay halkıyla, teknik elemanıyla, Ankara’yla entegre olmuş. Bu 3 ayağı birbiriyle buluşturmuş. Ama Malatya’da 3 kişi bir araya gelemiyor. Hatay kadar olmak, Hatay’ı kıskanmamak mümkün değil. Hatay, şu andaki çalışmayla şehri gelecek yüzyıllara hazırladı, biz de 10 yıl sonra yapılacak olan inşaatların ne kadar kötü planlandığını ne kadar sağlıksız yapıldığını çocuklarımıza pınarların üzerine yapılmış Malatya’yı olası muhtemel depremlere gebe bir Malatya’nın bina stoklarını aynı yere toplayarak yaptık”

diye konuştu.

“MALATYA MERKEZDEKİ YÜK ARTIRILDI”

Malatya’da sadece depreme dayanıklı bina yapıldığını ifade eden Aluçlu,

“Sadece Malatya’ya depreme dayanıklı bina yaptık. Oysa Malatya’nın şehir planını yapmaktan şu anda aciz durumdayız. Çünkü yapılan çalışmaya göre Malatya merkezdeki yük artırıldı. Olacak depremde yapılan binalarımız belki sağlam kalacak ama insanlar panik halinde dışarıya çıkıp araçlarına bindiği zaman merkezden uzaklaşma şansına sahip olamayacaklar. Yıkılan bir bina olduğunu düşünelim, kurtarma ekipleri oraya kavuşamayacak, birisi hasta olduğunda ambulans trafik yoğunluğundan dolayı belki hastaya ulaşılamayacak. Bir yangın olduğun da yine aynı şekilde. Şu andaki çalışmalar doğrultusunda sıkışıklıktan kaynaklı olarak hastaya, yangına müdahalede zorlanacağız gibi görünüyor”

söyleminde bulundu.

“MALATYA ARTIK BÜYÜKŞEHİR”

Malatya’da alt merkezlerin sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Aluçlu,

“Malatya artık büyükşehir. Malatya’nın alt merkezlere ihtiyacı var. Mesela Bostanbaşı mevkiini düşünelim. Eğer siz oradaki vatandaşların erişebilirlik konumunu sağlayabilmelisiniz. Neye erişecek vatandaşlar, bankaya, kasaba, markete… Yani orada yaşam alanını kendi içerisinde çözdüğünüz zaman zaten alt merkezleri oluşturmuş olursunuz. Özellikle hastane, valilik, belediye, okullar gibi buna benzer kamu binalarını böyle yerlere taşıdığınız zaman zaten bunları etrafında alt merkez oluşuyor. Malatya’nın şu anda 5-6 alt merkeze ihtiyacı varken, biz yine Malatya’yı çarşı merkeze hapsedeceğiz ve ileride yine bir kilogram peynir almak için merkez dediğimiz noktaya gideceğiz. Artık bu köy hayatından kurtulmamız lazım. Malatya’da tek merkezli çarşının olmaması gerekiyor. Büyükşehirlerde alt merkezlerin sayısı artırılmak zorunda”

ifadelerini kullandı.

TEKNİK İNSANLARIN GÖRÜŞLERİ ALINMADI

Proje oluşturulurken STK’ların, bilim insanlarının ve şehrin önde gelenlerinin görüşlerinin alınmaması ile ilgili düşüncelerini paylaşan Aluçlu,

“Ben bununla ilgili düşüncelerimi daha önceden dile getirmiştim. Bugün Hatay’da 400 mimar, mühendis, şehir plancısının şehri planladığı görüntüsü ortaya çıktı. Ben Malatya merkezin maketinin yapılıp, halkın beğenisine sunulmasını ya da ‘Biz böyle modern, 100 yıla hitap edecek bir çarşı yapacağız, bunları tasarladık’ diye bir çalışma yapılması gerektiğini depremden 2-3 ay öncesinden söylemiştim. Malatya’yı planlayan tek kişi Malatya’nın, özellikle teknik insanların görüşlerini almadı. Sadece mülkiyet sahiplerinin talepleri doğrultusunda Malatya için çalışıldı. Bu nedenle de Malatya, ‘eski hamam eski tas’ olacak şekilde hatta daha fazla trafik yükü, insan sirkülasyonu artacak şekilde bir çarşıya doğru gidiyor. Bu da ileride Malatya merkezde yaşanmaz hale geleceği anlamına gelmektedir”

söyleminde bulundu.

“HALA YAPILACAK ÇOK ŞEYİN OLDUĞUNU ANLADIK”

Projenin değiştirilmesinde hala geç kalınmadığını belirten Aluçlu,

“Malatya’nın projesinin net olarak oturmadığını Bakan Özhaseki’nin geldiği zaman gördük. Hala yapılacak çok şeyin olduğunu anladık. Orada bu resim verildi. Tamam, çalışma yapılmış ama uygulamaya geçilen sadece 2 yer var. Diğer projeler hala uygulamaya geçmemiş. Proje aşamasında planı değiştirmek çok kolay. Ama proje bittikten, inşaat başladıktan sonra planı değiştirmek daha zor. Bu nedenle projeyi değiştirmek için çok geç değil. Her an değişiklikler yapılabilir, çünkü Bakan Özhaseki de, ‘Buradaki binaları kaldırın, Söğütlü Cami’yi yerleştirin’ dedi”

açıklamasında bulundu.