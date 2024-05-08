08 May 2024 - 09:21 - Gündem

Geçit: Malatya ve Yeşilyurt için seferber olacağız

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında konuşan Geçit, “Bundan sonraki süreçte güç birliği ile Malatya ve Yeşilyurt için seferber olacağız. Siyasetin kısır tartışmalarına asla girmeyeceğiz. Bundan yana Yeşilyurt ve Malatya’nın emin olmasını istiyorum.” ifadelerini kaydetti.