Geçit: Malatya ve Yeşilyurt için seferber olacağız

MESOB Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, oda başkanları ile birlikte, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’i ziyaret etti.
“İNSANLARIN SİZDEN BEKLENTİSİ ÇOK FAZLA”
Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’e görevinde başarılar dileyen MESOB Başkanı Şevket Keskin,
“İlhan Geçit, yıllarca tıp hocası olarak Malatya’ya hizmet etti. Fakire, fukaraya kol kanat geren, gecesi gündüzü olmayan hocalığınızda Malatya sizden destek gördü. Esnaf camiası olarak Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Esnaf ve sanatkâr camiası her zaman sizin yanınızda ve size destek olacağız. Yanlış olan yerde ise uyarımızı yapacağız. Malatya yıkılmış değil, çökmüş bir şehir. Yükünüz ağır. İnsanların sizden beklentisi çok fazla. Ticareti ayağa kaldırmadan Malatya’yı ayağa kaldırmak mümkün değil. Biz elimizden geldiği kadar vatandaş olarak, millet olarak size destek vereceğiz. Sizin de bu yükün altından kalkacağınıza yürekten inanıyorum”
dedi.
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’e başarılar diledi.
“YEŞİLYURT VE MALATYA’NIN EMİN OLMASINI İSTİYORUM”
Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,
“Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i yıllardır tanıyoruz, biliyoruz. Hekimlik ve başhekimlik yaptığımız dönemlerde Şevket Keskin ile, Ali Evren ile ve oda başkanlarımız ile diyalog ve istişare içinde olduk. Bu diyalog ve istişareyi belediye başkanı olarak da devam ettireceğiz. Yeşilyurt, deprem bölgesinde Antakya’dan sonra en ağır hasarı alan ikinci ilçe. Yeşilyurt’u sizlerin desteği ve istişaresi ile, ortak akıl ile ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz. Bundan yana bir kuşkumuz yoktur. Esnaf kuruluşları, toplumu en geniş kapsamda temsil eden sivil toplum kuruluşudur. Bizlerde Malatya’nın menfaatini her şeyin önüne koyarak siyasi polemiklere girmeksizin, bu birliği ve beraberliği sağlayacağız, buna hazırım. Şevket Keskin ile hayatımın her döneminde istişare içinde oldum. Bir büyüğümüz olarak ona kıymet verdik vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte güç birliği ile Malatya ve Yeşilyurt için seferber olacağız. Siyasetin kısır tartışmalarına asla girmeyeceğiz. Bundan yana Yeşilyurt ve Malatya’nın emin olmasını istiyorum.”
ifadelerini kaydetti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.