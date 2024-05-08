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Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

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8 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 8 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları mask
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8 Mayıs 2024 Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği

–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ

–– 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

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08 May 2024 - 08:16 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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