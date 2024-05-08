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8 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

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Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler hangileri? 8 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorular arama motorunda sık sık aranıyor. busabahmalatya.com sizler için günlük nöbetçi eczane listesi içeriği oluşturarak sizleri bilgilendiriyor.

8 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler mask
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8 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Akademi Eczanesi

  Battalgazi 05443256121

Fırat Mah Hastane Cad No:60 Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

Zeynep Eczanesi

 Battalgazi 04223253435

Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1b Malatya Konakları Altı

24 SAAT AÇIK!!

Atalan Eczanesi

 Battalgazi Eski Malatya 05343370444

Benzinlik Cad. Petrol Ofisi Devamı Eskimalatya

24 SAAT AÇIK!!

Erdem Eczanesi

Yeşilyurt 05076483613

Gözde Akademi Hastanesi Arkası Fırın Ertan Karşısı

24 SAAT AÇIK!!

İzci Eczanesi

 Yeşilyurt 05511041618

Özalper Mah. Turgut Özal Bulvarı N : 15/b ( Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Üst Geçit Yanı )

24 SAAT AÇIK!!

 

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08 May 2024 - 08:10 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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