8 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

8 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.
8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Akademi Eczanesi
Battalgazi 05443256121
Fırat Mah Hastane Cad No:60 Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
Zeynep Eczanesi
Battalgazi 04223253435
Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1b Malatya Konakları Altı
24 SAAT AÇIK!!
Atalan Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05343370444
Benzinlik Cad. Petrol Ofisi Devamı Eskimalatya
24 SAAT AÇIK!!
Erdem Eczanesi
Yeşilyurt 05076483613
Gözde Akademi Hastanesi Arkası Fırın Ertan Karşısı
24 SAAT AÇIK!!
İzci Eczanesi
Yeşilyurt 05511041618
Özalper Mah. Turgut Özal Bulvarı N : 15/b ( Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Üst Geçit Yanı )
24 SAAT AÇIK!!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.