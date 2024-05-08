Doğanşehir Battalgazi Yeşilyurt Arapgir dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karapınar, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Sahilköy, Kuyulu, Aydınlar, Görgü, Gölpınar, Kırlangıç mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pacalı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Boğazlı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı, Söğüt, Elmalı, Beğre, Küçüklü, Kapıdere, Gövdeli, Karşıyaka, Yeni, Günedoğru, Örencik, Bıçakçı mahallelerine,

10 Mayıs 2024 Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal, Karahan, Çayırköy, Yağmurlu, Gölpınar, Bindal, Şahnahan, Yaka, Doğu, Aydınlar, Kendirli, Kuyulu mahallelerine,

10 Mayıs 2024 Cuma günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kaldırım, İbrahimpaşa, Nadir, Sandıkkaya, Gökyar, Güdül, Mehmet paşa mahallelerine,

10 Mayıs 2024 Cuma günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Pirali, Esikli mahallelerine,

10 Mayıs 2024 Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Demirciler, Çakıllıpınar, Güneşli, Aksüt, Mollauşağı mahallelerine,

11 Mayıs 2024 Cumartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Sürgü, Hudut, Erkenek, Karanlıkdere, Karşıyaka, Esentepe, Altıntop, Günedoğru, Güzelköy, Kurucaova, Kelhalil, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Aktaş, Boğazlı mahallelerine,

12 Mayıs 2024 Pazar günü 11.30 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Şuğul, Yenice, Çaybaşı, Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Güdül, Ilıca, Ozan, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yavuzlar, Günerli, Hisarkale, Yeşiltaş, Ağılbaşı, Kerimli, Sakarya, Barındır, Kölükler, Başkaya, Kuzpınar, Doğantepe, Çatalbahçe, Kayadibi, Çınar, Taşolar, Taşevler, Üçpınar mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eğnir, Suceyn, Sugeçti, Çiğnir, Yeşilyayla mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.