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Malatya’da hava durumu nasıl olacak? Yağış devam edecek mi?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Malatya’da hava durumu nasıl olacak mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği ve rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu 21 derece,

Akçadağ: Az bulutlu 22 derece,

Arapgir: Az bulutlu 20 derece,

Arguvan: Az bulutlu 20 derece,

Battalgazi: Az bulutlu 22 derece,

Darende: Az bulutlu 22 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu 20 derece,

Doğanyol: Az bulutlu 22 derece,

Hekimhan: Az bulutlu 20 derece,

Kale: Az bulutlu 21 derece,

Kuluncak: Az bulutlu 20 derece,

Pütürge: Az bulutlu 19 derece,

Yazıhan: Az bulutlu 23 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu 21 derece,

 

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08 May 2024 - 07:57 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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