Malatya’da hava durumu nasıl olacak? Yağış devam edecek mi?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği ve rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Az bulutlu 21 derece,
Akçadağ: Az bulutlu 22 derece,
Arapgir: Az bulutlu 20 derece,
Arguvan: Az bulutlu 20 derece,
Battalgazi: Az bulutlu 22 derece,
Darende: Az bulutlu 22 derece,
Doğanşehir: Az bulutlu 20 derece,
Doğanyol: Az bulutlu 22 derece,
Hekimhan: Az bulutlu 20 derece,
Kale: Az bulutlu 21 derece,
Kuluncak: Az bulutlu 20 derece,
Pütürge: Az bulutlu 19 derece,
Yazıhan: Az bulutlu 23 derece,
Yeşilyurt: Az bulutlu 21 derece,
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.