Kilis’in Merkez bölgesi bu saatlere dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kilis’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kilis’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Toroslar EDAŞ Kilis’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Kilis’te:

“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ulucamii, Efeler, Eşref Kasteli, Hacı Emin Çıkmazı, Savaşçı Çıkmazı, Tokatlı Reşit, Güllü Bahçe, Hasırcı, Haşim Efendi, Nacaroğlu, Dedeağa, Oguzcan, Uğurlu Çıkmazı, Uğurlu Çıkmazı1, Abdülselam, Dereçli, Helvacıoğlu Çıkmazı, Medrese, Şevket Uğurlu bölgelerine,

Yarın saat 09.00-17.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Binbaşı, Bölük1, Çolak Mustafa, Küçük Çarşı, Şıhlar Camii, Şıhlar Camii1, Şıhlar Çıkmazı, Fakı Ali Çıkmazı, Fakı Ali Çıkmazı 1., Paşa Hamamı, Süt Kasteli, İyigün Çıkmazı, Kartalbey, Ömer Hoca, Şeyh Mehmet, Uzun Çıkmazı, Atalar, Binbaşı2, Ömer Hoca1, Ömer Hoca 2, Ömer Hoca 3, Üçyol Çıkmazı, Ümit Çıkmazı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.