Gaziantep’te Nizip Şahinbey Yavuzeli etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:
“Yarın saat 09.30-16.30 arasında Nizip ilçesine bağlı Pınarbaşı, İntepe bölgelerine,
Yarın saat 13.00-15.00 arasında Şahinbey ilçesine bağlı 100251 Nolu, 98009 Nolu, 98010 Nolu, 98014 Nolu, 98018 Nolu, 98019 Nolu, 98021 Nolu, 98030 Nolu, 98068 Nolu, 98069 Nolu, 98070 Nolu, 98076 Nolu, 98077 Nolu, 98078 Nolu, 98079 Nolu, 98080 Nolu, 98081 Nolu, 98082 Nolu, 98085 Nolu, 98122 Nolu, 98123 Nolu, 98124 Nolu, 98125 Nolu, 98140 Nolu, 98151 Nolu, 98152 Nolu, 30 Nolu bölgelerine,
Yarın saat 09.00-12.00 arasında Şahinbey ilçesine bağlı Sedef, Ayşe Bacı Camii, Çolak Şerif Çıkmazı, İzzetoğlu Çıkmaz, Karadayı, Keleşoğlu Çıkmaz, Kurban, Ökkeş Hoca Çıkmaz, Şehit Abdulkadir Yıldırım, Şimşek, Yeşiltepe, İnönü bölgelerine,
Yarın saat 09.30-17.30 arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Dereköy, Yarımca bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.