- Yaşam

MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde

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Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) yaptığı açıklamada Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü arasında sefer yapan trambüs hattının gece seferlerine başlayacağını bildirdi. Açıklamaya göre trambüsler sabaha kadar, belirli saatlerde hizmet verecek.

MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde mask
MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde
MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde
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Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) yaptığı açıklamada Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü arasında sefer yapan trambüs hattının gece seferlerine başlayacağını bildirdi. Açıklamaya göre trambüsler sabaha kadar, belirli saatlerde hizmet verecek.

MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde

MOTAŞ’tan yapılan açıklamalara göre Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü arasında sefer yapan trambüsler 8 Mayıs 2024 tarihinden itibaren gece seferlerine başlayacak. 23.30, 01.00, 02.30 ve 04.00 olmak üzere 4 gece seferi düzenlenecek.

MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde

“YOLCULARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR”

Trambüslerin gece seferlerine başlayacağı tarih ve saatler ise MOTAŞ tarafından şu ifadelerle duyuruldu:
“Yolcularımızın Dikkatine! Trambüsler gece seferlerine başlıyor. 8 Mayıs Çarşamba gününden itibaren;
23.30
01.00
02.30
04.00 seferleriyle hizmetinizdeyiz. Yolcularımıza önemle duyurulur”

MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde

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07 May 2024 - 23:50 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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