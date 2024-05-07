MOTAŞ’tan Malatyalılara müjde

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) yaptığı açıklamada Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü arasında sefer yapan trambüs hattının gece seferlerine başlayacağını bildirdi. Açıklamaya göre trambüsler sabaha kadar, belirli saatlerde hizmet verecek.

MOTAŞ’tan yapılan açıklamalara göre Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Malatya İnönü Üniversitesi Kampüsü arasında sefer yapan trambüsler 8 Mayıs 2024 tarihinden itibaren gece seferlerine başlayacak. 23.30, 01.00, 02.30 ve 04.00 olmak üzere 4 gece seferi düzenlenecek.

“YOLCULARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR”

Trambüslerin gece seferlerine başlayacağı tarih ve saatler ise MOTAŞ tarafından şu ifadelerle duyuruldu:

“Yolcularımızın Dikkatine! Trambüsler gece seferlerine başlıyor. 8 Mayıs Çarşamba gününden itibaren;

23.30

01.00

02.30

04.00 seferleriyle hizmetinizdeyiz. Yolcularımıza önemle duyurulur”