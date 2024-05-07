Malatya Milletvekili Babacan’dan önemli orta hasar açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan 6 Şubat 2023 depremlerinde orta hasar alan binalar hakkında açıklamada bulundu. Bir süredir bazı belirsizliklerin olduğu orta hasarlı binalar hakkında açıklamalarda bulunan Babacan, güçlendirme ruhsatlarının alınma tarihinin uzatıldığını bildirdi.
Orta hasarlı binalar hakkında birtakım açıklamalarda bulunan Babacan,
“Bir zamandır belirsizlik söz konusuydu. Bu sabah AFAD Başkanımız ile konuyu tekrar konuştum. Ve az önce AFAD Başkanlığımız bu tarihi 5 Temmuz 2024'e kadar uzattığını açıkladı”
dedi.
“HAK SAHİPLİĞİNE DAHİL EDİLECEKLER”
Orta hasarlı binaların güçlendirilmesindeki süreci hatırlatan Babacan,
“Bilindiği gibi orta hasarlılarla ilgili çıkan genelgeye göre orta hasarlı binalarını güçlendirmek isteyenlerin, 4/5 oranını sağlamak koşuluyla ilgili belediyeye 29 Aralık 2023 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyordu. Bu tarihe kadar müracaatını yapmayanların binaları ağır hasarlı gibi işlem görüp yıkılacak, kendileri de hak sahipliğine dahil edilecekler.29 Aralık 2023 tarihine kadar güçlendirme müracaatını yapanların ise güçlendirme ruhsatlarını ilgili belediyeden almaları gereken son tarih 5 Nisan 2024 idi. Yani müracaatını yapmış ve orta hasarlı binalarını güçlendirmek isteyenlerin, ilgili belediyeden güçlendirme ruhsatını 5 Nisan 2024 tarihi itibariyle almış olmaları gerekiyordu”
şeklinde konuştu.
5 TEMMUZ 2024'E KADAR UZATILDI
Güçlendirme ruhsatı için verilen sürenin uzatıldığını bildiren Milletvekili Babacan şu ifadelere yer verdi:
“Ancak buna dair bir zamandır bir belirsizlik söz konusuydu. Bu sabah AFAD Başkanımız ile konuyu tekrar konuştum. Ve az önce AFAD Başkanlığımız bu tarihi 5 Temmuz 2024'e kadar uzattığını açıkladı. Yani güçlendirme müracaatını yapıp ruhsat sürecini başlatmış olan vatandaşların belediyeden güçlendirme ruhsatı almaları için son tarih 5 Nisan'dan 5 Temmuz 2024'e uzatılmış oldu. Vatandaşlarımızın bu tarihe kadar belediyelerden güçlendirme ruhsat işlemlerini tamamlamaları gerekiyor ki orta hasarlıların güçlendirme süreci tamamlanabilsin. Şayet 5 Temmuz 2024 tarihine kadar güçlendirme ruhsatı alınamazsa, bina yine ağır hasarlı gibi işlem görecek ve TOKİ dahil hak sahipliğine dahil edilecekler. Son olarak, bugün AFAD Başkanımız ile güçlendirme kredisi meselesini de yeniden konuştuk. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımız ile de görüştüm. Kısa zaman içerisinde güçlendirme kredisi de temin edilmiş olacak.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.