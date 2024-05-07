07 May 2024 - 22:31 - Gündem

Malatya Milletvekili Babacan’dan önemli orta hasar açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan 6 Şubat 2023 depremlerinde orta hasar alan binalar hakkında açıklamada bulundu. Bir süredir bazı belirsizliklerin olduğu orta hasarlı binalar hakkında açıklamalarda bulunan Babacan, güçlendirme ruhsatlarının alınma tarihinin uzatıldığını bildirdi.