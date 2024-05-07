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Payas'ta çıkan ev yangını söndürüldü

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Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Payas'ta çıkan ev yangını söndürüldü mask
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Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Payas'ta çıkan ev yangını söndürüldü

Payas İlçesi Karayılan Mahallesi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ev yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 May 2024 - 22:29 - Asayiş

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