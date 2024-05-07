Erzin'de çıkan baraka yangını söndürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde Gökdere Mahallesi'nde meydana gelen baraka yangını, hızlı müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangının yayılması önlenirken, olayın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonrasında bölgede güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların yangın ve benzeri acil durumlarda hızla 112'yi aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı