Diyarbakır'da kuyumcu soygunu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, sabah saatlerinde bir kuyumcuya gelen 2 kişi, 100 dolar bozmak istedikleri sırada iş yeri sahibini darp ederek kaçtı.

Olay, Bağcılar Mahallesi Yenihal 2. Cadde'deki bir kuyumcuda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle, şahıslar iş yeri sahibi E.T.'yi (52) darp ettikten sonra kaçtılar.

Şüphelilerin kaçma anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı E.T., ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan şüphelilerin aracını tespit ederken, olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, polis yetkilileri şüphelilerin yakalanması için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı