- Yaşam

Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Hanımefendi Hanife Yazıcı ve beraberindeki heyet, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerimizin Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden ailelerine ziyarette bulundu.

Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret malatya haber mask
Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret malatya haber
Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret malatya haber
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hanımefendi Hanife Yazıcı ve beraberindeki heyet, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerimizin Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden ailelerine ziyarette bulundu.

Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

Ziyaretleri kapsamında şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu ifade eden Hanımefendi Yazıcı;

“Şehitlerimiz, Türk milletinin onuru, şerefi ve gururudur. Bizler her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah’tan sabır diliyorum.”

dedi.

Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

Devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen şehit ailelerinin, Hanımefendi Yazıcı’ya ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür etmesi ile ziyaretler sona erdi. 

Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: BÜLTEN

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, Hanife Yazıcı, Şehit, battalgazi, yeşilyurt, ziyaret, Şehit aileleri

07 May 2024 - 22:16 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL