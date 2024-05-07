Hanımefendi Yazıcı’dan şehit ailelerine ziyaret

Hanımefendi Hanife Yazıcı ve beraberindeki heyet, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerimizin Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretleri kapsamında şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu ifade eden Hanımefendi Yazıcı;

“Şehitlerimiz, Türk milletinin onuru, şerefi ve gururudur. Bizler her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah’tan sabır diliyorum.”

dedi.

Devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen şehit ailelerinin, Hanımefendi Yazıcı’ya ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür etmesi ile ziyaretler sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN