- Gündem

Define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Güroymak ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana takıldı.

Define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Güroymak ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana takıldı.

Açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kavunlu köyü mezarlığında kaçak kazı yapılacağına dair alınan duyum üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı

Operasyonda fotokapana yakalanan 3 kişinin izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi. Şahısların yanlarında bulunan 1 adet metal dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet delici-kırıcı, 1 adet çekiç ve kova ile birlikte suçüstü yakalandığı kaydedildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bitlis Valiliği, Güroymak, Selçuklu mezarlığı, define, fotokapan, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Kavunlu köyü mezarlığı, Kaçak kazı, operasyon, suç, Şüpheli, Adli işlem

07 May 2024 - 22:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL