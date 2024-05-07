Define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Güroymak ilçesinde bulunan Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana takıldı.

Açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kavunlu köyü mezarlığında kaçak kazı yapılacağına dair alınan duyum üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda fotokapana yakalanan 3 kişinin izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi. Şahısların yanlarında bulunan 1 adet metal dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet delici-kırıcı, 1 adet çekiç ve kova ile birlikte suçüstü yakalandığı kaydedildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı