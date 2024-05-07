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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Beşiktaş arasında heyecan dorukta

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yapılacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Beşiktaş arasında heyecan dorukta mask
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yapılacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Alanyaspor, ev sahibi olarak 12 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu müsabakanın biletleri hemen alıcılarını bekliyor.

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Beşiktaş arasında heyecan dorukta

Maçın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribünü: 5.000 TL
Maraton Tribünü: 1.000 TL
Güney ve Kuzey Kale Arkası Tribünü: 500 TL
Misafir Tribünü: 650 TL
Mücadele öncesinde, Alanyaspor ligde 49 puanla averajla 6. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 54 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 May 2024 - 22:08 - Spor

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