Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda, 38 suç kaydı bulunan Yunus Yılmaz (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında bir tartışma meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek şiddet olayına dönüştü. Tartışma sırasında Buse Erkin, babasını taşla başından yaraladı. Bunun üzerine baba Yunus Yılmaz da yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Yunus Yılmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Buse Erkin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Erkin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı