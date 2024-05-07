- Gündem

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda, 38 suç kaydı bulunan Yunus Yılmaz (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında bir tartışma meydana geldi.

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda, 38 suç kaydı bulunan Yunus Yılmaz (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında bir tartışma meydana geldi.

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek şiddet olayına dönüştü. Tartışma sırasında Buse Erkin, babasını taşla başından yaraladı. Bunun üzerine baba Yunus Yılmaz da yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Olaydan sonra kaçan Yunus Yılmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Buse Erkin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Erkin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Melikgazi, Kayseri, Esenyurt Mahallesi, suç kaydı, Yunus Yılmaz, Buse Erkin, tartışma, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, vefat, Cenaze namazı, Kocasinan, suç, cenaze

07 May 2024 - 22:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL