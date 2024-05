Kızıltepe'de silahlı kavga: 3 yaralı, 4 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta iki grup arasında başlayan ve silahlı kavgaya dönüşen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından gözaltına alınan 9 şüpheliden Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö. ve H.Ş. tutuklanırken, M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan S.D., D.Ö. ve C.S. isimli kişilerin durumunun ise açıklanmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahısların adli süreç devam ederken, olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı