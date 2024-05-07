Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Dün sabah Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde gerçekleşen kazada, Hatay'ın Hassa ilçesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine seyir halinde olan Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankerinin sürücüsü olan Mehmet Göğüş'ün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpması sonucunda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, tanker şoförü Mehmet Göğüş tutuklandı. Minibüs şoförü Latif Örs ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz. Kazanın nedenleri ve sorumlularıyla ilgili yapılan soruşturmanın adil bir şekilde tamamlanması için gerekli adımların atılması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı