- Gündem

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı mask
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı

Dün sabah Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde gerçekleşen kazada, Hatay'ın Hassa ilçesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine seyir halinde olan Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankerinin sürücüsü olan Mehmet Göğüş'ün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpması sonucunda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı

Kazayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, tanker şoförü Mehmet Göğüş tutuklandı. Minibüs şoförü Latif Örs ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada tanker şoförü tutuklandı

Kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz. Kazanın nedenleri ve sorumlularıyla ilgili yapılan soruşturmanın adil bir şekilde tamamlanması için gerekli adımların atılması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep, İslahiye, kaza, trafik kazası, vefat, yaralı, Hassa kara yolu, Ağabeyi mevki, Mehmet Göğüş, beton tankeri, Hatay

07 May 2024 - 21:55 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL