Sivas'ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı

Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol faaliyetleri sırasında yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı.
Sivas'ın çeşitli noktalarında devam eden koruma kontrollerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) iş birliği yaptı. Kangal ve Divriği ilçelerinde gerçekleştirilen Doğa Koruma ve Av Koruma Kontrol faaliyetinde, canlı mühre kullanarak kuru avcılık yapıldığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yapılan kontrollerde, avda canlı mühre olarak kullanılan 4 adet kınalı keklik ile 4 adet ilmek tuzağı ele geçirildi.
Yasadışı avcılık, doğal yaşamı ve türlerin popülasyonunu tehdit eden ciddi bir sorundur ve bu tür faaliyetlere karşı sıkı tedbirler alınması önemlidir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yaptığı bu tür kontroller, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın teşvik edilmesi açısından önemlidir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.