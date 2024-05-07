Düğünde havaya ateş açılması sonucu bebek öldü

Şanlıurfa, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

Bu sırada merminin isabet ettiği 34 yaşındaki Zemzem Ö. yaralandı. Yakınları tarafından hemen Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Kadının durumunun ağır olduğu Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.’yi (58) gözaltına aldı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bu trajik olay, silahla havaya ateş açmanın tehlikelerini bir kez daha vurguluyor. Güvenlik kurallarına uyulmaması, masum insanların hayatlarını riske atmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı