Kurban vekaleti nasıl verilir? Vekalet bedeli ne kadar? Kurban kesmenin önemi nedir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban vekaleti verme ve alma süreçleri Müslümanların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Kurban ibadeti başkası adına nasıl yapılacak? Uzakta olan ya da imkânı olmayanlar için bu sorumluluk nasıl yerine getirilecek? İslam’a göre kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekalet bedeli ne kadar? Detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban vekaleti verme ve alma sürecini hatırlatmak, ibadetin doğru ve güvenilir bir şekilde nasıl yerine getirilmesi gerektiğini belirten Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

KURBAN NİÇİN KESİLİR?

Kurban kesme ibadetinin en önemli özelliğinin ‘paylaşmak’ olduğunu vurgulayan Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu,

“Vatandaşlarımız, kurban etine ihtiyacı olan, et gibi bir gıdaya ulaşmada zorluk çeken kardeşlerine kestiği kurbanın bir kısmını ulaştırarak bir sevap işlemekte ve kardeşine yardımcı olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımız bilinçli ama bazen bazı hatalar yapılıyor. Kurban Bayramı'nı bir et biriktirme ve stoklama bayramı olarak görmemek lazım. Bu hataya düşmemek için insanlarımızı, vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi kurban bilinciyle daha çok donatalım onlara bilgi vermemiz gerekiyor. Yani onlara kurbanı niçin kesildiğini kurbanın amacının ne olduğunun daha iyi anlatılması gerekiyor”

dedi.

KURBAN KESMENİN NİYETİ NEDİR?

Kurban etinin nasıl paylaşılması gerektiğini söyleyen Dolu,

“Kurban ile ilgili Cenabı Allah'ın bir emri var. Şöyle ki, sizin kestiğiniz kurbanların derisi, kanı, eti Allah'a ulaşmaz. Sadece sizin kesme niyetiniz Allah'a ulaşır. Allah ona bakar. Yani hangi renkte bir kurban kestiğiniz, hangi boyda bir kurban kestiğimiz elbette ki önemli değildir. Bunun bir kuralı var ve Allah'a ulaşacak olan şey sizin bu kurbanı niçin kestiğinizdir. Niyetiniz, ben çevremde bu kadar insan var, bunlar bir yıldır doğru dürüst ete ulaşamadılar, ben onlara bir miktar et ulaştırarak kurban ibadetimi yerine getireyim, diyorsanız bunu uygulamak gerekiyor. Ve bunu uygularken Allah'ın belirlemiş olduğu ölçüyle uygulamak gerekiyor. Nedir o? İşte kestiğiniz kurbanın üçe bölünerek üçte bir payının fakire ulaştırılması, üçte bir kalan payının kendi evine gelen misafirlerine ikram edilmesi, kalan son üçte birini ise ev halkı olan aileye yedirilmesi şeklindedir”

diye konuştu.

“KURBAN FAKİRLERE DAĞITILIR”

Kurban etinin paylaşılmasındaki öneme değinen Dolu,

“Bir de kurban paylaşmaktır, kuralı Hazreti Peygamber hayatında tezahür etmiş. Kurban Bayramı ya da hac mevsiminde kesilen kurbanlar o dönem bulunan fakirlere topluca dağıtılırdı, fakirlere yedirilirdi. Peygamberimiz de bunu şu şekilde izah etmiştir; bir kurban kestik ey Ayşe, onun eti ne durumda? Eşi der ki, bir but hariç hepsini dağıttık. Desene bir but hariç diğeri bizim oldu. Yani bu ne demek oluyor? Yani dağıttığımız o kısım aslında bizim kazandığımız odur, demek oluyor”

diyerek bir örnekle kurbanın önemine değindi.

VEKALETLE KURBAN KESME NEDEN ÖNEMLİ?

Dolu,

“Kurban Bayramı'nın en önemli faaliyetlerinden biri vekaletle kurban hizmetidir. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı'nda etin daha çok muhtaca ulaşması, kurbanın daha çok ücraya ulaşması için vekaletle kurban kesmeye daha çok önem vermiştir. Örneğin sizin oturduğunuz mahallede, bizim oturduğunuz mahallede 10 hanenin 9’u kurban kesiyorsa, biri kesmiyorsa o kurban etini kime dağıtacağımızı bazen şaşırabiliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bence en önemli organizasyonlarından biri vekalet yoluyla kurban kesme faaliyetidir. Bunun iki önemli ayağı var. Birincisi kurbanını kesmek isteyen kişiye bunun kolay yolunu veriyor ve o güveni veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı kurbanı bağışlayan bağışlayıcıya bütün bilgileri aşamalı olarak gönderiyor. Örneğin, kurbanınız alındı, kurbanınız filanca ülkede kesilecek, kurbanınız filanca ülkede kesildi gibi aşamalarının tamamının adreslerini, tarihini ve kesme videosun dahil vatandaşlarla paylaşılıyor”

sözlerine ekledi.

“KURBANLAR ÇOK TİTİZ, DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE DAĞITILIYOR”

İkinci ayağından bahseden Dolu,

“Gerçekten ekmek dahi bulamama durumunda olan, aç, çok zor durumda olan insanlar var. Bu insanlar öyle yerlerde yaşıyor ki, bırakın ekmek bulmayı, kendilerini yaşatabilecek bir yiyecek bulduklarında sevinirler. Diyanet İşleri Başkanlığı dünyanın 160 küsür ülkesinde ve bu ülkelerin birçok noktasında kurbanlar kesiyor. Kesilen bu kurbanlar çok titiz, dikkatli bir şekilde dağıtılıyor. Bu dağıtılan etler o fakir insanların bir yıllık gıdası oluyor. Gerçekten mahallemizin, bölgemizin bu anlamda ihtiyacı yoksa uzak bölgelere kurbanlarımızı göndermekte yarar var. Ama bir şeyi vurgulamakta yarar var. Herkes o bölgelere gönderdiğinde burada kurban mağdur etme durumu var. Biz bunu da gözetmeliyiz. Kendi mahallemizde, kendi bölgemizde tabii varsa ihtiyaç sahibi önce kendi mahallemize, kendi komşumuza, kendi muhtacımızla ulaşmalıyız”

ifadelerini kullandı.

KİMLERE VEKALET VERİLİR?

Kimlere kurban vekaletinin verilmesi gerektiğine vurgu yapan Dolu, dikkat edilmesi gereken bir husus da kurbanının bağışlanacağı kurumun çok iyi bilinmesi gerektiğini belirtti. Dolu,

“Zira bu alanda çok fazla faaliyet gösteren kuruluşlar var. Tabii ki bu kuruluşların hepsi şüphesiz ki iyilik peşindeler. Ama art niyetli, hesapçı, istismara yeltenen bazı kişiler, gruplar ya da kuruluşlar olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor, kendi hayrımızı, kendi ibadetimizi takip etmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bu ibadetin nasıl bir ibadet olduğunu, neye karşılık geldiğini bilerek davranmamız gerekiyor”

şeklinde konuştu.

KURBAN VEKALETİ NE KADAR?

Dolu,

“Diyanet İşleri Başkanlığımız kurban bedellerini açıkladı. Kurban bedelleri 2024 yılı için yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL şeklinde belirlendi. Türkiye için de kurbanını kesmek isteyen ve bağış yapacak olan kardeşlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı'nın ilgili hesaplarına başvurarak gerek web sayfalarında gerekse anlaşmalı bankalara müracaat ederek kurban bağışında bulunabilirler. Yurt dışında kesilmesini isteyenler başta Afrika bölgesi olmak üzere 160 ülkesinde ve yüzlerce ayrı bölgede kurbanlar kesiliyor. Oralarda kesmek isteyenler de 4 bin 750 TL bağışlayarak kurban vekaletlerini verebilirler”

diyerek sözlerini noktaladı.